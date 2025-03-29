李孝亮母淚訴兒被藍營施壓領銜「不公義罷免」　吳沛憶：天下父母心

▲國民黨罷吳四騎士有5個人，左一為李孝亮。（圖／記者崔至雲攝）



記者杜冠霖／台北報導

罷免綠委吳沛憶連署書錯假率高達4成，且有多位死亡連署，遭告發偽造文書罪。日前罷免吳沛憶領銜人李孝亮的媽媽二度發出聲明表示，兒子李孝亮會擔任領銜人全來自國民黨高層的指令，兒子事前完全不知道包括連署資料跟內容等等，「我們不同意這種不公義的罷免」。對此，綠委吳沛憶今（29日）受訪時表示，有心人士不要用造假連署這種不正義方式糟蹋中正萬華，天下父母心，關心政治或是想要從政的年輕人，應該守住善良的底線，為社會做好的示範。

李孝亮媽媽痛批，以李孝亮名義在國民黨高層授意下被送出的提議書，光是在第一階段錯假率就高達4成，還有108位已過世的人被送出連署，不合格率是全國最高的，但李孝亮對這些內容是毫不知情，「但當進入第二階段，要求的份數多10倍，緊接而來的困難度必多幾十倍，作為親人，我不希望李孝亮因為第二階段連署承擔更多風險。」李則表示，身為兒子，無法否認那是出自一位母親最深沉的愛與擔憂，「但作為一個有理想、有責任感的年輕人，我選擇站出來，是經過思考後的決定，不是被誰利用，也不是被誰逼迫。」

李母昨二度發聲明呼籲，國民黨不應該把壓力加諸在一個年輕人身上，如果用公報私仇來推行這個罷免案，那麼罷免吳沛憶的罷免案是不公義的罷免案，「我人微言輕，但尊敬的中正萬華鄉親朋友，我們不同意這種不公義的罷免」。

吳沛憶今下午出席「2025臺北市加蚋盃國際少棒錦標賽開幕儀式」，她受訪時表示，國民黨那雙不正義的雙手伸進中正萬華，中正萬華這幾年持續進步，呼籲有心人士不要來糟蹋中正萬華，自己身為中正萬華的立委，在中央也幫台北市爭取預算，當選後也捐出選舉補助款，支持中正萬華基層的體育運動。

吳沛憶表示，大家如果關心中正萬華的話，應該要多多付出、關懷，再次呼籲，不要用造假連署這種不正義的方式糟蹋中正萬華。

對於李母聲明，吳沛憶坦言，有看到新聞，心情滿沉重，因為自己也是為人女兒，家裡也有為她操煩的母親，身為公眾人物都站在媒體鏡頭前，不管發生什麼事情，家人總是會擔心，天下父母心，其實是能感同身受。

吳沛憶指出，「我們也更加要注意自己的言行舉止」，尤其是當公眾人物，道德跟守法是基本的底線，法律是最基本的，應該守住善良的底線，為社會做好的示範，關心政治或是想要從事政治的年輕人，大家都要共勉之。

加蚋盃理事長受訪時則表示，吳沛憶從議員時代就一直支持加蚋盃，促成其發展與舉辦，包括提供經費來源、技術資源，讓加蚋盃成為國際賽。他說，聽到委員被罷免的事情，希望這位在中正萬華真的支持基層運動，也熱心發展棒球，這樣好的立委一直為人民服務。