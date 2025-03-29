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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳沛憶控訴遭「用水潑頭＋直播」　2藍委反擊：完美示範作賊喊捉賊

▲國民黨立委葉元之遭民進黨立委吳沛憶指控用水淋她的頭。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委葉元之遭民進黨立委吳沛憶指控用水淋她的頭。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委吳沛憶昨日在YouTube 頻道《加開零食會》提及，自己曾遭國民黨立委葉元之與羅智強拿水潑頭，且邊笑邊直播。對此，被點名的葉元之與羅智強今（29日）接連在臉書發文表示，「身為打人的，好意思喊救人」、「完美示範作賊喊捉賊」，張嘴，就是在造謠，閉嘴，就是在準備造謠。

葉元之提到，昨天吳沛憶說，吳宗憲住在他的選區，但卻不想投票反罷免。但葉元之說明，這根本是胡扯，吳宗憲是住在張宏陸的選區，當然不想反罷免，不但不會反，還要大力催票贊成。

葉元之再指，吳沛憶還說，被葉元之跟羅智強拿水淋「霸凌」。葉元之則指出，事實是，當時議場內衝突，被賴惠員壓在主席台上，5、6名民進黨委員拿水淋他，全身都濕了，「身為打人的，好意思喊救人，淋人的，竟然有臉說被淋」。

至於面對大罷免的攻勢，葉元之表示，自己就是選擇加倍努力，爭取認同，也沒想著要去攻擊別人，但吳沛憶也面對罷免，卻一張大口，到處含血噴人，難道別人就活該讓吳沛憶胡說八道？他直言，吳沛憶張嘴，就是在造謠，閉嘴，就是在準備造謠。

此外，同樣被指控的羅智強則表示，吳沛憶罷免案也進入二階，就繼續造謠，繼續抹黑，只能說，吳沛憶等人完美示範作賊喊捉賊。羅智強說明，在上個會期審議《憲訴法》等法案的過程中，向來暴力的民進黨立委率先潑水挑釁國民黨，國民黨立委也只能潑水反制。

羅智強質疑，整個過程，立法院都有直播，吳沛憶也能睜眼說瞎話？所以，照吳沛憶的意思，是「只准民進黨潑水，不准國民黨反制？」自己先丟石頭的加害者，反過來咬一口指控被動防禦的受害者。

羅智強奉勸吳沛憶，民眾期待的是誠實與負責任的政治人物，而不是動輒扭曲事實的說謊政客，最後，他恭喜吳沛憶也成為賴清德發動的大罷免潮的「被罷立委」。

▼國民黨立委羅智強。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨團 召開 3兆政府 只會造謠 記者會 羅智強 陳玉珍 許宇甄 。（圖／記者屠惠剛攝）

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