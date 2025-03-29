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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

4月電價全面凍漲　許宇甄：全因賴清德怕打亂大罷免計畫

▲▼立委許宇甄出席國民黨團召開「基隆人力挺善樑 全力守護基隆人的幸福！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲立委許宇甄。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

電價費率審議會28日決議，考量關稅變化與地緣政治風險，此次電價不調漲。國民黨立委許宇甄表示，民進黨立法院黨團已經杯葛卓榮泰院長備詢三天，民進黨總召柯建銘身為執政黨大黨鞭，帶頭作亂，專權亂政，誤國殃民，民怨四起，此時賴政府若在就任十個月第二次調漲電價，恐怕會打壞賴清德大罷免的計畫，因此才留下十月不排除調漲的伏筆。

許宇甄認為，台電公司虧損8成是民進黨政府錯誤的能源政策所造成，另外2成則是台電公司內部管理不當，應先精進管理與採購流程，杜絕不法情事。台電肩負全國供電職責，發電方式長期遭受政治干預，導致台電無法使用最佳的能源配比進行發電，因此虧損才會越來越大，若不調整現有的能源結構，電價只會越來越高，緩漲只是拖延之計，若讓賴清德的大罷免推動成功，未來民進黨要怎麼調漲電價就能怎麼調漲，這次凍漲有很深的政治算計。

許宇甄提醒，此次電價之所以能緩漲，與民進黨無法恣意專權有很大的關係，若讓選輸的民進黨翻桌成功，未來他們會為了保護自己的政治利益，擴大圖利綠友友累積選舉資源，勢必大肆修法，讓福國利民的法案消失，也可以隨意編列預算給台電公司，用以削減超過4300億元的虧損，為了避免讓賴政府拿人民的血汗錢填補台電虧損的無底洞，全國人民應該站出來反惡罷。

許宇甄批評，民進黨政府為了替自己錯誤能源開脫罪責，還在說國際燃料價格上揚才是台電虧損的主因，但我們從各種國際燃料市場的報價來看，對比2022、2023的情況，國際燃料價格已經回穩，但台電公司今年一月還是出現巨額虧損，從各項發電盈虧來看，燃氣虧損28.5億元，太陽光電虧損5.4億元，風力發電虧損57.6億元，核能賺了8.2億元。從盈虧數字來看，台電虧損都是民進黨錯誤能源政策所造成，若賴政府不調整能源結構，凍漲電價只是一時，等民進黨拿到立法院主導權，柯建銘當上立法院長，電價會漲到嚇死人。

許宇甄強調，工商企業團體、外資和社會大眾，不僅希望能有穩定的電可以用，還希望電價能平實合理。目前台灣供電脆弱，又有南北分佈不均問題，已影響工商投資。能源供應不穩、價格又高等問題，對全國民生經濟影響極大，為了讓全國民眾跟企業界有穩定且具競爭性的電力可使用，民進黨政府一定要調整錯誤能源政策。下週一教育委員會要討論核能延役修法，請民進黨不要再用霸佔主席台方式杯葛會議，讓大家好好討論，為台灣多元能源供應留下一條活路。
 

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