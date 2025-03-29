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秦慧珠澄清「走火入魔」被放大　徐巧芯：秦的建言她都聽進去

▲中國國民黨立委徐巧芯。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲中國國民黨立委徐巧芯。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨台北市議員秦慧珠日前以「走火入魔」形容同黨立委徐巧芯的表現，不料，引來藍營支持者不滿，直言根本是在破壞大罷免的團結，昨（28日）晚間秦慧珠發文澄清，自己的本意只是期盼藍營民代能「理性問政」。對此，徐巧芯隨即留言回應，謝謝秦姊的指教，每個人的問政風格不同，但我們都是同心為了中華民國好，這才是最重要的事情。

秦慧珠日前在政論節目的廣告時間脫口，前國民黨立委費鴻泰相對於徐巧芯比較沒有這麼討人厭，而且徐巧芯進到立法院後，比中指、穿睡衣，讓她覺得「走火入魔」。此段談話引來不少藍營支持者深感不滿，直言秦慧珠損及大罷免應有的團結精神。

秦慧珠昨日晚間進一步發文，「因為一段直白的言論，在電視上被放大傳播，引發一些風波，然而，經過反思，認為有必要向所有關心、支持我的朋友們做一番說明」。秦慧珠說明，自己的問政風格向來堅定穩健，但不走偏鋒，從政多年，始終堅持理性、務實的問政方式，為市民發聲、爭取福利，雖然個性直爽，偶爾心直口快，但從未刻意激化對立、刻意製造衝突來博取關注。

秦慧珠強調，她始終覺得，政治應該回歸理性討論、政策辯論，而非流量至上、挑動情緒，因此，自己才會針對此類現象發表直白的看法，這也是對所有國民黨政治人物的期許，國民黨不需要靠極端言行來凸顯自己，而應該用穩健、負責任的態度來面對市政與公共議題。

針對秦慧珠的發文，徐巧芯也在底下留言，「謝謝秦姊的指教，每個人的問政風格不同，但我們都是同心為了中華民國好，這才是最重要的事情。所以，無論外人怎麼分化，都不會影響到國民黨的團結」。

徐巧芯透露，「人非聖賢，孰能無過？」這句話是她對自己說的，秦慧珠的建言她也都有聽進去，會持續努力進步，變得更好，接下來的這一仗，還要繼續拜託秦慧珠幫忙，一起讓台北市變得更好。

最後，徐巧芯也請支持者們不要誤解，秦慧珠跟她的關係是很好的，這些日子以來秦慧珠都很認真幫忙助講，關心選情，甚至連春酒都邀請她參加，還主動說未來可以合辦一場黃復興的活動，讓我她很感動，也特別向秦姊道謝。

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