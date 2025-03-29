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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／二階主軸曝！「罷藍委就是罷傅崐萁」　綠鎖定「病毒」衝熱度

▲▼綠營罷免主軸鎖定傅崐萁。（圖／民進黨提供）

▲綠營罷免主軸鎖定傅崐萁。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

35名國民黨區域立委遭罷免，其中有19位藍委的二階連署截止日都在5月初，由於二階連署門檻高，各地罷團串聯「擒賊先擒王」，在各罷免區域廣設「罷傅專區」，方便離鄉花蓮人填寫連署書，矛頭指向仇恨值高的國民黨團總召傅崐萁。民進黨今（29日）「人民是頭家」宣講高雄場也將設大型罷傅專區；更針對罷免傅崐萁量身訂做說帖，列出拒當「傅隨組織」的9大理由，也將強力放送「下架藍委就是下架傅崐萁」，成為未來罷免戰主軸。

大罷免潮第一階段原先是35：0，而中選會昨公布，有8件立委罷免案可進入二階連署，據了解，皆為綠委，包含吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、陳瑩、伍麗華，經歷幽靈連署、造假連署等出包狀況，在第一階段一番苦戰後，國民黨罷免綠委一階段終於破蛋，大罷免也將進入熱戰。

而國民黨進入二階連署罷免的35名區域藍委中，首波進入二階連署的19名藍委，黃建賓的二階連署截止日在5月2日；傅崐萁、鄭正鈐、呂玉玲、魯明哲、涂權吉、游顥、馬文君為5月4日；萬美玲、江啟臣、邱若華、牛煦庭為5月5日；羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、楊瓊瓔、顏寬恒、丁學忠、葉元之，5月6日。

由於接下來將是罷免連署關鍵30天，因應即將來臨的春假返鄉潮，據了解，公民罷團除在各罷區廣設罷傅專區，方便離鄉花蓮人連署，就是要鎖定仇恨值高、藍營自家人稱之為「病毒」的傅崐萁，並藉此衝高連署熱度；另外，今日民進黨人民是頭家高雄場，也將設大型罷傅專區，並配合罷團，推出「下架國民黨立委就是下架傅崐萁」全新說帖強力放送，相關文宣昨天剛出爐。

根據文宣內容，除描述傅崐萁率16藍委赴中拜會中國政協主席王滬寧、親吻強抱媒體人及累累前科，並寫上「你要讓他代表你嗎」外，更列出拒當「傅隨組織」的9大理由，包括「搞垮國家」、「拖累經濟」、「不顧民生」、「不敢反共」、「犧牲未來」、「罔顧程序」、「踐踏專業」、「教壞小孩」、「惡僕欺主」等。

▲▼綠營罷免主軸鎖定傅崐萁。（圖／民進黨提供）
 

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