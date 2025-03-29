　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普喊「隨時協助緬甸救災」　前官員打臉：援外系統已支離破碎

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普大幅縮減資金導致美國援外能力出現問題。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

緬甸中部28日下午發生芮氏規模8.2地震，造成緬甸、泰國逾百人死傷，目前還有數百人埋在瓦礫堆下待救。美國總統川普隨即宣布，美國將協助應對災情，但美國國際開發署（USAID）前官員出面打臉稱，受到川普大幅刪減預算影響，「目前這個體系已經支離破碎。」

根據《美聯社》報導，緬甸強震後，川普（Donald Trump）隨即向記者表示，「我們會提供協助，我們已經通知相關人員了。是的，這發生的事情真是太可怕了。」

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）也表示，政府將根據來自該地區的求助請求和報告來制定應對方案，「USAID一直保持一支災難應對專家團隊，具備應對災難的能力。這些專家團隊在災後提供即時援助，這對拯救生命至關重要，儘管預算削減，我們執行這些任務的能力並未受到影響。」

不過，這番話也隨即遭到USAID前資深官員查爾斯（Sarah Charles）打臉，她表示，受到預算削減影響，目前這個體系已經支離破碎，缺乏人力和資源來迅速從倒塌的大樓中救出倖存者，並進行其他救援行動。

查爾斯指出，過去對外援助時，會與USAID支援的民間團隊共同合作，這些團隊專精於都市搜救，迅速前往災區幫助搜救倖存者，且通常能在最短24小時內出發。

不過查爾斯表示，儘管民間搜救隊的合約在這次裁撤中保留，但將搜救隊、搜救犬及重型設備運送到災區所需的特殊運輸合約似乎已經被削減。另一方面，USAID的人員裁減也徹底摧毀了通常負責協調與盟國合作，指導搜救和應對行動的團隊，大幅影響美國援外的能力。

川普上任後決定凍結對外援助，83%由USAID負責的計畫因此取消。USAID負責在世界各地撥發美國政府提供的人道援助，在約120個國家有衛生或急難計畫，但川普及其盟友曾指稱，美國政府對外援助是在浪費錢，且不符合美國利益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 5911 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新一代小孩取名「都這22字」！　全場笑了：一家人上榜
快訊／台中夫妻詭異陳屍墓園外車內　兒急報警
台北30年牛排館宣布插旗台中！　店址曝光
快訊／3縣市大雨特報！　下到晚上
震超大「丫頭剛好在曼谷」！洩現況：很多人不敢回家
韓男團取消泰國演出秒返韓！　挨轟「丟下粉絲」掀脫粉潮
獨／緬甸7.7強震「台大教授10年前神預測」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曼谷大樓被震塌「成塵土雲團」　43員工逃不及活埋瓦礫堆中

川普喊「隨時協助緬甸救災」　前官員打臉：援外系統已支離破碎

美客機起飛「險撞美軍T-38噴射機」　駕駛艙警報大響

泰語老師揭「KK園區」現況！　曼谷倒塌大樓400名工人幾乎都緬甸人

范斯突訪格陵蘭美軍基地　大嗆丹麥「未盡保護責任」

快訊／馬斯克宣布：旗下xAI斥資450億美元「收購社群平台X」

緬甸、泰國已逾150死！　美國預估「恐超過1萬人喪生」

緬甸斷層帶已沉寂200年！　專家坦言：發生強震不意外

緬甸強震144死、逾700傷　聯合國撥款1.6億救援金

緬甸強震消息少！真相超無奈　網曝震央鄰近KK園區

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

蕭敬騰與白敬亭好交情　狂誇《難哄》真的帥

#緬甸 7.7地震！ 飯店高空 #泳池 變「 #瀑布 」

趙露思因吃藥「記不住台詞」　曾1天睡2小時..病倒才知錯

金城武神隱8年「大陸復出」！　 網感動：是新鮮會動的男神

曼谷大樓被震塌「成塵土雲團」　43員工逃不及活埋瓦礫堆中

川普喊「隨時協助緬甸救災」　前官員打臉：援外系統已支離破碎

美客機起飛「險撞美軍T-38噴射機」　駕駛艙警報大響

泰語老師揭「KK園區」現況！　曼谷倒塌大樓400名工人幾乎都緬甸人

范斯突訪格陵蘭美軍基地　大嗆丹麥「未盡保護責任」

快訊／馬斯克宣布：旗下xAI斥資450億美元「收購社群平台X」

緬甸、泰國已逾150死！　美國預估「恐超過1萬人喪生」

緬甸斷層帶已沉寂200年！　專家坦言：發生強震不意外

緬甸強震144死、逾700傷　聯合國撥款1.6億救援金

緬甸強震消息少！真相超無奈　網曝震央鄰近KK園區

黃國昌憂陳佩琪狀況出動太太陪伴　再籲北所讓柯文哲戒護就醫

曼谷大樓被震塌「成塵土雲團」　43員工逃不及活埋瓦礫堆中

屏東貨車下坡失控！烏龜翻躺漁港邊　車身爛毀慘況曝

丹寧裝絕配百年靈新錶　奧斯汀巴特勒率性不羈風格迷人

陸高度關注緬甸強震　救援隊、5公噸物資今早抵達

大罷免二階連署難度高　綠委示警：民進黨最該有危機意識

北一女校友致校長公開信　批區桂芝「綁架校譽」：別躲在光環下發聲

阿北「快車道右轉」進農會！騎士煞不住被撞飛　驚險畫面曝

新一代小孩取名「都這22字」沐秒中！全場笑了：一家人上榜

快訊／清明將至！台中夫妻詭異陳屍墓園外車內　死因待查

金城武神隱8年「大陸復出」！　 網感動：是新鮮會動的男神

國際熱門新聞

快訊／中大西洋海嶺中部規模6.6地震

緬甸重大斷層帶「沉睡200年」！　科學家：早通知政府

緬甸機場航空管制塔倒塌　5人全罹難

緬甸強震消息少　真相超無奈

泰語老師揭「KK園區」現況！

緬甸樓倒「4樓全埋」！地底傳出說話聲

緬甸斷層帶沉寂200年　專家：發生強震不意外

緬泰已逾150死　美預估：恐超過1萬人喪生

緬甸7.7地震！曼谷高樓瞬間倒塌

緬甸政府建築倒塌　多名官員身亡

緬甸強震「寺廟垮了」　100多名僧侶受困

學家：緬甸強震就像一把巨刀切入地球

川普關稅衝擊　美股狂洩715點

即／馬斯克宣布xAI斥資450億美元「收購X」

更多熱門

相關新聞

獨／緬甸7.7強震「台大教授10年前神預測」　斷層破裂恐達200公里

獨／緬甸7.7強震「台大教授10年前神預測」　斷層破裂恐達200公里

緬甸昨（28日）發生規模7.7強震。台大地質系副教授王昱，從博士論文就開始研究緬甸地震，更早在2014年前就曾估計緬甸中部的斷層可能發生規模7.7地震。王昱指出，雖然結果和當初預估相同，「但仍希望我是錯的」，初步分析，這次斷層地表破裂可能長達200公里，接近當初預估200至250公里破裂長度。這次震央位於曼德勒市郊而非市中心，或許能降低一些傷亡。

美客機起飛險撞T-38軍機　駕駛艙警報大響

美客機起飛險撞T-38軍機　駕駛艙警報大響

范斯訪格陵蘭美軍基地　嗆丹麥未盡保護責任

范斯訪格陵蘭美軍基地　嗆丹麥未盡保護責任

即／馬斯克宣布xAI斥資450億美元「收購X」

即／馬斯克宣布xAI斥資450億美元「收購X」

緬泰已逾150死　美預估：恐超過1萬人喪生

緬泰已逾150死　美預估：恐超過1萬人喪生

關鍵字：

緬甸泰國曼谷地震東南亞要聞美國川普北美要聞USAID

讀者迴響

熱門新聞

邱丹酒駕　前樂天女孩李芳宣布恢單

快訊／中大西洋海嶺中部規模6.6地震

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

桃園19歲男掃射黑幫招待所　黑市價200萬超強火力曝

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

韓媒點名金秀賢「不能再沉默」

緬甸重大斷層帶「沉睡200年」！　科學家：早通知政府

黃子佼狂買10歲女童片　生日、父親節也在載

傳播妹疑坐檯遭性侵爆砸店槍戰　3嫌逃11天帶槍投案

緬甸機場航空管制塔倒塌　5人全罹難

緬甸強震消息少　真相超無奈

前樂天女孩宣布離婚　酒駕球員前夫凌晨發聲

兒子23年沒見爸「再見就是告別」

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

泰大樓被震垮！中國承包公司急刪慶祝文

更多

最夯影音

更多

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面