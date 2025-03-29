川普喊「隨時協助緬甸救災」　前官員打臉：援外系統已支離破碎

▲川普大幅縮減資金導致美國援外能力出現問題。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

緬甸中部28日下午發生芮氏規模8.2地震，造成緬甸、泰國逾百人死傷，目前還有數百人埋在瓦礫堆下待救。美國總統川普隨即宣布，美國將協助應對災情，但美國國際開發署（USAID）前官員出面打臉稱，受到川普大幅刪減預算影響，「目前這個體系已經支離破碎。」

根據《美聯社》報導，緬甸強震後，川普（Donald Trump）隨即向記者表示，「我們會提供協助，我們已經通知相關人員了。是的，這發生的事情真是太可怕了。」

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）也表示，政府將根據來自該地區的求助請求和報告來制定應對方案，「USAID一直保持一支災難應對專家團隊，具備應對災難的能力。這些專家團隊在災後提供即時援助，這對拯救生命至關重要，儘管預算削減，我們執行這些任務的能力並未受到影響。」

不過，這番話也隨即遭到USAID前資深官員查爾斯（Sarah Charles）打臉，她表示，受到預算削減影響，目前這個體系已經支離破碎，缺乏人力和資源來迅速從倒塌的大樓中救出倖存者，並進行其他救援行動。

查爾斯指出，過去對外援助時，會與USAID支援的民間團隊共同合作，這些團隊專精於都市搜救，迅速前往災區幫助搜救倖存者，且通常能在最短24小時內出發。

不過查爾斯表示，儘管民間搜救隊的合約在這次裁撤中保留，但將搜救隊、搜救犬及重型設備運送到災區所需的特殊運輸合約似乎已經被削減。另一方面，USAID的人員裁減也徹底摧毀了通常負責協調與盟國合作，指導搜救和應對行動的團隊，大幅影響美國援外的能力。

川普上任後決定凍結對外援助，83%由USAID負責的計畫因此取消。USAID負責在世界各地撥發美國政府提供的人道援助，在約120個國家有衛生或急難計畫，但川普及其盟友曾指稱，美國政府對外援助是在浪費錢，且不符合美國利益。