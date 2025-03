泰孕婦產檢遇強震！逃難逃一半「羊水破了」　緊急戶外分娩

記者王佩翊/編譯

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震,導致整個中南半島都出現劇烈搖晃,儘管震央位於緬甸實皆省,但遠在1000多公里外的泰國曼谷也受到嚴重影響。曼谷一名孕婦當時正好到醫院產檢,怎知醫院因遇到地震緊急疏散,在逃生過程中她的羊水破了,只能在撤離過程中產下女嬰,所幸目前母女皆無大礙。

根據《路透社》報導,36歲泰國女子Kanthong Saenmuangshi懷孕多月,她28日前往醫院進行例行性的產檢,沒想到過程中卻突然發生強震,院方緊急撤離院內所有病患。

當時護理人員正準備將懷孕多月的Kanthong從5樓轉移到較安全的地方,但她在途中卻突然開始陣痛,隨後羊水破裂。現場醫護人員驚覺情況緊急,趕緊將她安置在推床上。隨後,她就在醫護人員的圍繞下,在撤離過程中生產,所幸最後順利誕下一名女嬰。

Earthquake Miracle: Thailand woman gives birth to a healthy baby girl on the streets of Bangkok



Read more https://t.co/zaec9mqmEr pic.twitter.com/5x304AwfWq