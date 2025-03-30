泰孕婦產檢遇強震！逃難逃一半「羊水破了」　緊急戶外分娩

記者王佩翊／編譯

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，導致整個中南半島都出現劇烈搖晃，儘管震央位於緬甸實皆省，但遠在1000多公里外的泰國曼谷也受到嚴重影響。曼谷一名孕婦當時正好到醫院產檢，怎知醫院因遇到地震緊急疏散，在逃生過程中她的羊水破了，只能在撤離過程中產下女嬰，所幸目前母女皆無大礙。

根據《路透社》報導，36歲泰國女子Kanthong Saenmuangshi懷孕多月，她28日前往醫院進行例行性的產檢，沒想到過程中卻突然發生強震，院方緊急撤離院內所有病患。

當時護理人員正準備將懷孕多月的Kanthong從5樓轉移到較安全的地方，但她在途中卻突然開始陣痛，隨後羊水破裂。現場醫護人員驚覺情況緊急，趕緊將她安置在推床上。隨後，她就在醫護人員的圍繞下，在撤離過程中生產，所幸最後順利誕下一名女嬰。

Earthquake Miracle: Thailand woman gives birth to a healthy baby girl on the streets of Bangkok



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Kanthong事後接受《路透社》訪問時表示，地震發生時，她原本只是要到醫院產檢，怎知突如其來的地震讓她意外提早臨盆，她當時一度擔心自己可能會在樓梯間分娩，因此只能不斷地跟肚子裡的寶寶說，「請再我等一下」。

所幸在Kanthong還在擔心時，醫護人員就已迅速將她安置在推床上，並立刻協助她生產。據了解，Kanthong的丈夫當時正在上班，因此未能及時趕到醫院見證這一刻，但當他得知妻女平安時，也鬆了一口氣。

這場強震震央位於緬甸，根據緬甸國營電視台最新統計顯示，死亡人數已飆升至1644人，3408人受傷，另有139人失蹤。