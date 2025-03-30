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先救災！　緬甸反對派宣布「部分停火2周」

▲▼ 緬甸28日大地震，建築物嚴重損毀。（圖／路透）

▲緬甸28日大地震，建築物嚴重損毀。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸芮氏規模8.2強震至今奪走超過1600條人命。為了展開地震救援工作，緬甸影子政府30日發布聲明宣布，人民防衛軍（PDF）自3月30日起在地震災區展開部分停火，為期2周，暫停地震災區的攻擊性軍事行動，僅保留防禦性行動。

法新社引述這份聲明指出，流亡政府會與聯合國、非政府組織進行合作，確保其控制地區的安全與交通，也會建立臨時救援醫療營地。

▲▼ 緬甸28日大地震，建築物嚴重損毀。（圖／路透）

▲死亡人數已飆升至1644人。（圖／路透）

這起大地震發生之後，主要橋梁、道路、大學、旅館、歷史宗教地點等都遭到嚴重破壞，軍政府首領敏昂萊（Min Aung Hlaing）28日罕見向國際社會求援，宣布全國6個地區進入緊急狀態。緬甸國營電視台最新統計顯示，死亡人數已飆升至1644人，3408人受傷，另有139人失蹤。

▲▼ 緬甸28日大地震，建築物嚴重損毀。（圖／路透）

▲可能還需要數天、甚至數周的時間才能知道實際損失規模。（圖／路透）

救援物資已於29日開始陸續運抵緬甸境內，俄羅斯、中國大陸、印度都已經派出救援隊，馬來西亞則稱會有50人搜救成員會在30日出發。

世界糧食計畫署緬甸計畫主任鄧福德（Michael Dunford）坦言，可能還需要數天、甚至數周的時間才能知道實際損失規模。聯合國人道主義事務協調辦公室評估，當地多間醫療機構與設施遭受大規模損壞或摧毀，醫療用品嚴重短缺。

緬甸軍方2021年發動政變，推翻民選政府，隨後與境內少數民族武裝組織與人民防衛軍作戰，使得國家陷入動盪。

▼當地醫療用品嚴重短缺。（圖／路透）

▲▼ 緬甸28日大地震，建築物嚴重損毀。（圖／路透）

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