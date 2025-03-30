新建大樓震垮！曼谷49層「爛尾鬼樓」屹立不搖　網驚：30年都沒事

▲位於曼谷市中心、荒廢近30年的知名爛尾樓「沙吞獨特塔」。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，導致泰國曼谷一棟興建中的大樓倒塌，造成重大傷亡。不過，位於曼谷市中心一棟荒廢近30年的「鬼樓」卻屹立不搖，讓當地民眾感到相當驚訝。

綜合外媒報導，位於曼谷市中心、荒廢近30年的知名爛尾樓「沙吞獨特塔」（Sathorn Unique Tower）高達49層，原本規劃作為高級公寓，但1997年亞洲金融風暴重創泰國房地產市場，導致建案在施工完成約八成時被迫停工，自此成為爛尾樓。

▲▼沙吞獨特塔除了是當地的「試膽」勝地外，也是恐怖電影《屍約》的取景地。（圖／達志影像／美聯社）



由於重啟工程成本過高，這棟大樓至今仍被棄置，甚至衍生出各種都市傳說。當地傳聞指稱，大樓所在地過去曾是墓地，且建築物的陰影正好籠罩附近的延那哇寺（Wat Yan Nawa），因此被視為不祥之地，讓這座廢棄高樓逐漸成為泰國人口中的「鬼樓」。

此次大地震後，就有泰國網友在po出照片表示，當地國家審計局（SAO）興建中的大樓在強震中倒塌，但高度和它相距不遠的沙吞獨特塔卻屹立不搖，連外觀都無絲毫損壞，實在是太神奇了，「新的大樓倒了，這棟卻撐了30年。」