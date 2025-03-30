緬甸婦女「受困30小時」獲救！　現場畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，造成大規模災害，而強震發生後30小時，搜救行動傳出振奮人心的消息，救難人員成功從曼德勒（Mandalay）一棟倒塌的公寓中救出一名女性生還者。

根據自由亞洲電台報導，這名30歲的女子普萊凱（Phyu Lay Khaing）受困在天空別墅公寓（Sky Villa Condominium）廢墟之下，搜救人員小心翼翼地將她從瓦礫中救出，並以擔架運送至安全區域。當她被抬離廢墟時，現場圍觀的救援人員和民眾響起熱烈掌聲，場面令人動容。

普萊凱的丈夫耶昂（Ye Aung）一直在現場焦急等待，當看到妻子獲救，他立刻給了她一個深深的擁抱。回憶起當時情況，耶昂坦言，「最初，我並不認為她還活著。」如今他難掩激動之情直呼，「這真是天大的好消息。」

▲芮氏規模8.2強震重創緬甸。（圖／路透）



據紅十字會（Red Cross）人員透露，目前可能仍有超過90人受困在這棟倒塌的公寓廢墟之中，搜救行動仍在持續進行。

這場強震對緬甸造成嚴重破壞，建築物倒塌、橋梁斷裂、道路變形，曼德勒作為全國第二大城市、擁有超過170萬人口，也未能倖免，市區隨處可見災後殘骸。

據BBC報導，在首都仰光（Yangon），當地居民向BBC記者表示，震災後的通訊幾乎癱瘓，與外界聯繫變得極為困難。「我們既沒有網路，也沒有電話線路，根本無法聯絡彼此。」災民無奈表示，「雖然救援團隊已經抵達，但我們不知道他們會前往何處，因為所有電話線都斷了。」

報導指出，截至目前，地震已造成超過1600人罹難，部分災區民眾為了尋找受困親人，甚至徒手挖掘瓦礫，希望奇蹟出現。