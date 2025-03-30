緬甸強震震垮泰國吊臂！　操作員37樓高甩飛「臉部著地爆血亡」

Earlier today, during the 7.7 earthquake in Thailand-Myanmar, an operator was thrown from his crane.



Imagine waking up to go to your job and never coming home - RIP



https://t.co/jsUZcckHR6 — AlphaFo???? (@Alphafox78) March 28, 2025

記者張靖榕／綜合報導

緬甸28日強震波及鄰國泰國，造成多處災情。其中曼谷一處建案的起重機吊臂在地震時倒塌，導致正在操作的工人從37層樓高空墜落，當場死亡。

▲曼谷高樓起重機被強震震落，操作員重摔當場死亡。（圖／翻攝X）



事故發生於曼谷道本區（Tao Poon）一處正在興建的高樓工地。根據當地居民拍攝的影片，起重機吊臂在地震發生時突然崩塌，一名操作員疑似遭震動拋飛，從吊臂中摔出，重墜至鄰近建物。

The operator of a crane attached to a building in Bangkok was thrown out of the cabin and fell straight to the ground when one of the earthquakes hit on Mar 28.



pic.twitter.com/uFOBCKt1Hm — Byron Wan (@Byron_Wan) March 29, 2025



泰國警方證實，死者為37歲吊臂操作員提拉彭雅永（Thiraphong Yaiyong），當時正在37層樓高的高空操作起重機。地震當下吊臂劇烈晃動並倒塌，將他整個人甩出駕駛艙外，墜落後撞上附近一棟8層樓建物的屋頂，臉部著地、當場慘死。

這起事故未造成其他人員傷亡，但吊臂倒塌過程中波及周邊多棟建築，造成牆面破裂與外牆毀損。

事發後，泰國當局已展開調查，並派出工程人員檢查該工地與周邊建築的結構安全。