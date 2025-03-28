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邁向治水、淨水、永續目標　雲林成立畜牧永續專家輔導團

▲雲林縣環保局今日召開「攜手產官學，守護雲林水環境」記者會，縣府將攜手產官學研，成立「雲林畜牧永續專家輔導團」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣環保局今日召開「攜手產官學，守護雲林水環境」記者會，縣府將攜手產官學研，成立「雲林畜牧永續專家輔導團」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣府將攜手產官學研成立「雲林畜牧永續專家輔導團」，以智能治理、循環經濟核心理念，整治新虎尾溪，2030年達到「治水、淨水、永續」目標。今（28）日雲林縣環保局召開「攜手產官學，守護雲林水環境」記者會，縣長張麗善表示，將循續漸進推動畜牧業零排放、工業全回收及民生全處理全方位發展。

環保局長張喬維簡報雲林縣水質監控與污染防治成就，與未來以AI智慧治理和循環經濟環境治理模式。會中縣長張麗善與環境部水質保護司司長王嶽斌、台塑企業、虎尾科技大學、雲林科技大學、縣府農業處代表，共同簽署「雲林畜牧永續專家輔導團」合作備忘錄，致力確保縣內河川水體水質，與畜牧產業永續發展。

▲雲林縣環保局今日召開「攜手產官學，守護雲林水環境」記者會，縣府將攜手產官學研，成立「雲林畜牧永續專家輔導團」。（圖／記者游瓊華翻攝）
 
縣長張麗善表示，新虎尾溪治理策略分短期、中期、長期三個階段，長期目標則是實現全方位的智慧水資源管理，通過AI技術建立水污染風險控管地圖和預警系統，實現再生水循環利用。另，雲林縣是畜牧產業大縣，雖現在業者均有一定的環保觀念與意識，但保護河川與環境畢竟不是畜牧業者專業，這次結合學者、專家成立輔導團，輔導協助畜牧場加速改善畜養環境，不僅可提高環境與河川水質保護效能，還能提高畜產育成率，同時減少被取締懲處機會，是個多贏共榮計畫。

▲雲林縣環保局今日召開「攜手產官學，守護雲林水環境」記者會，縣府將攜手產官學研，成立「雲林畜牧永續專家輔導團」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張喬維指出，雲林縣政府對於轄內畜牧場除辦理水污染稽查管制工作外，積極推動畜牧資源化政策。（圖／記者游瓊華翻攝）

環境部水質保護司司長王嶽斌表示，環境部、縣府攜手改善雲林成果有目共睹，中央與地方合作是一棒接一棒，愈來愈好。對於新虎尾溪整治計畫，環境部非常支持，透過畜牧廢水循環再利用，不僅能夠減碳節能，還能資源循環，共創很好農業、工業與科技發展環境。

環保局長張喬維表示，縣內主要河川及三大排受到沿岸畜牧廢水及民生污水等影響，水質大都處於中度污染程度以上。分析其主要污染排放來源，濁水溪流域其畜牧廢水占73.2%；新虎尾溪流域其畜牧廢水占69.1%；北港溪流域其畜牧廢水占47.1%，縣府近年積極投入資源與經費，治理污染源，改善水質。
 
張喬維指出，雲林縣政府對於轄內畜牧場除辦理水污染稽查管制工作外，積極推動畜牧資源化政策，目前雲林縣已核可989案(場)畜牧資源化，每年減少266.83萬公噸畜牧廢水排入河川。同時設置46台河川水質監測設備，24小時不間斷進行嚴密水質監測工作。
 
張喬維進一步說明，縣府首創「雲林縣環境智慧決策系統（YES系統）」，成功掌握縣內污染源，並整合這些環境數據運用於決策制定，以提升治理效率。未來將持續深化智慧監測技術的應用，導入科技執法概念，加速改善轄內畜牧場長久以來之畜牧環保問題。並強調，水質整治與資源化計劃必須全民一起努力，為子孫後代留下一片良好的水環境。

▲雲林縣環保局今日召開「攜手產官學，守護雲林水環境」記者會，縣府將攜手產官學研，成立「雲林畜牧永續專家輔導團」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣府首創「雲林縣環境智慧決策系統（YES系統）」，成功掌握縣內污染源，並整合這些環境數據運用於決策制定，以提升治理效率。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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