台電全台串連座談會　雲林區處強化大用戶深度節能

▲雲林區營業處處長龔良智宣達台電公司配合政府政策推廣節能的決心（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

台電雲林區處今（27）日舉行114年度大用戶座談會，邀請契約容量800瓩以上包含玻璃、金屬加工、機械、塑膠橡膠等商業用電大戶，共計近百家廠商盛大與會。展現對「深度節能政策」行動力。希望用戶透過產程或產能移轉作業時間等各項方式，選取最適用的時間電價並搭配「需量反應負載管理措施」。

「台電健檢先行 企業節能好行」座談會，主旨意於夏季用電高峰來臨前，讓大用戶預先做好各項「用電自主管理」，達到「聰明用電輕鬆省電費，智慧用電產業不缺電」之願景。雲林區營業處龔良智處長表示，期盼藉由與用電大戶直接面對面溝通說明，引導用戶選用最合適時間電價，達到將用電高峰移轉至電價較低的時間，調節用電尖載曲線並協助用戶得到實質且更多的電費扣減。

▲邀請成功移轉用電節省電費支出業者親身經驗分享。（圖／記者游瓊華翻攝）



因應資訊化AI時代來臨，台電對企業用戶即時用電資料的提供也更精緻化，座談會中特別介紹台電「高壓用戶服務入口網站功能」，可以讓高壓用戶即時掌握自身用電最高需量與用電情形，更進一步介紹、分析不同行業分別所適合、適用的時間電價方案，提供客製化移轉建議。

會中同時邀請成功移轉用電節省電費支出業者親身經驗分享，面對面親向用電大戶大方分享「已實際執行且節費成效顯著的大用戶案例」，說明如何在不影響生產力的情況下，利用哪些方式落實移轉生產場域電力用電，同時達到節費有效方案，期盼更多業者對台電深度節能的推動能積極參與，攜手台電公司共同推動智慧節電產業共榮。

今日也邀請到工業技術研究院許品超專業工程師出席講授成功輔導時間帶調整之案例、台電另介紹「節能診斷服務」，讓有需要的廠商，可以透過台電人員到廠量測、評估，進一步向用戶提出輔導方案及改善建議，不僅能提升用電效能，投資的成本也能快速地從省下的電費中攤回。

台電雲林區處呼籲選用時間電價的用戶，務必審慎規劃使用電器設備的時間，在對的時間正確用電。鼓勵大用戶調整生產排程以節省電費支出。傳授用電大戶「在對的時間用電」，即可兼顧產能，無畏電價調整，共創政府、企業與台電穩定供電三贏。

▲雲林區營業處團隊於桌邊提供個別用戶諮詢服務。（圖／記者游瓊華翻攝）