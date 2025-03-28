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社會 社會焦點 保障人權

毒蟲「交易現場」見警湧上…開車衝撞想逃！秒遭3偵防車包夾栽了

記者游瓊華、莊智勝／雲林報導

雲林縣警察局刑事警察大隊偵一隊27日破獲一起販毒案件，警方掌握劉姓毒蟲行蹤，埋伏在交易現場，發現劉嫌出現後立即上前；惟劉嫌為規避查緝，意圖駕車衝撞警車。警方迅速以3部偵防車包夾，並由資深小隊長破窗、成功壓制劉嫌，後續於車內起出毒品咖啡包27包、愷他命2包、手機3支及現金5萬7800元，全案依違反毒品危害防制條例移請雲林地檢署偵辦，並建請聲押。

▲▼雲林警逮毒蟲。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲警方以3部偵防車包夾，順利逮捕毒蟲。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

雲林縣警方於1月間接獲檢舉，劉嫌涉嫌販毒案件，歷經2個多月的佈線追蹤、埋伏、及運用科技偵查技巧，掌握劉嫌犯罪跡證及行蹤。27日當天，警方獲悉劉嫌與買家約好交易毒品，提前趕至雙方約定地點埋伏，見到劉嫌駕車赴約後，當即一擁而上。

劉嫌見到大批警力後，仍做困獸之鬥，企圖駕車衝撞警車逃逸。現場警方迅速做出反應，以3部偵防車包夾，並由今年7月即將退休的資深小隊長勇猛上前擊破劉嫌車窗，成功將其壓制。隨後警方於車內起出毒品咖啡包27包、愷他命2包、手機3支及現金5萬7800元，經毒品檢測後，確認劉嫌為陽性反應後當場將其逮捕。全案依違反毒品危害防制條例移請雲林地檢署偵辦，並建請聲押。

雲林警方114年至今共計查獲毒品案301件、283人、14392公克。其中本局亦查獲販賣、持有、施用依托咪酯類(俗稱喪失煙彈)毒品案件共計51件51人。警方強調，有信心、有能力守護民眾生命、財產安全，致力打造無毒家園環境，確保社會安定。也呼籲青少年朋友不碰毒、不吸毒，雲警將一直站在守護家園的最前線，守護每一位摯愛的鄉親。

▲▼雲林警逮毒蟲。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼雲林警逮毒蟲。（圖／記者游瓊華翻攝）

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