日本僑務團雲林參訪　張麗善：緊密交流友誼長存

▲由東京華僑總會、華僑協會總會日本分會及東京中山學會所組成回國致敬團，今日拜會雲林縣政府。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

由東京華僑總會、華僑協會總會日本分會及東京中山學會所組成回國致敬團，今（27）日拜會雲林縣政府，縣長張麗善帶領縣府團隊誠摯歡迎，期待未來臺日兩地能緊密合作分享經驗，透過交流增進友誼長存。

東京華僑總會自1946年成立以來，便成為旅日僑胞的重要支柱，長年推動僑務發展與文化交流，並在國慶活動、春節文化訪問團等盛事中發揮關鍵作用；華僑協會總會日本分會及東京中山學會亦積極促進僑胞合作、推廣臺灣文化，使僑社更加團結。

縣長張麗善除向僑團說明雲林縣近年蛻變及縣政願景，感謝旅外僑胞，事業有成長期關心支持台灣，尤其蕭玉蘭會長、莊海樹名譽會長及林育良會長，在僑界擔任領導角色，不遺餘力地為臺日友好關係付出心力；另也感謝蔡炎峰執行長為雲林縣陸續搭起與日本長野縣、群馬縣建立非常友好關係。



留日東京華僑總會會長、留日台灣同鄉會名譽會長、僑務顧問蕭玉蘭團長感謝熱情款待。縣政顧問蔡炎峰也向僑團說明關於雲林縣政府所要積極推廣事業，在張麗善縣長領導下，從農業大縣逐漸地走向農、工、商結合方式，另在文教方面也都有長足進步，讓人真正看見雲林改變了。張麗善最後再次代表雲林縣政府、鄉親熱烈歡迎各位僑界先進來訪，也期待未來能在台日兩地有更多的交流與合作，串起台日友好連結。

▲向僑團說明雲林縣近年蛻變及縣政願景。（圖／記者游瓊華翻攝）