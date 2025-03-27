26歲啃老兒殺母砍父！「太子舞」讓84親友連署原諒　輕判12年原因曝

▲林男移送時在媒體面前稱「我很愛我媽媽」。（圖／資料照）



記者白珈陽／雲林報導

雲林虎尾去年7月發生26歲林姓男子高喊「人劍合一」持刀刺死母親、砍傷父親，事後遭逮移送時，還在媒體面前稱「我很愛我媽媽」。雲林地院考量，林男在案發前有不由自主跳「太子舞」、收驚、無法正常工作狀況，經鑑定有嚴重躁症，認案發時持續受到精神病症影響，且有84名親友願意具狀同意和解、原諒林，符合減刑要件，合議庭今（27日）宣判，依直系血親殺人罪判刑10年、未遂罪6年，應執行12年有期徒刑。可上訴。

檢警調查，林男畢業於北部某國立大學幼保系，此後一直待業在家，2024年7月12日凌晨2時許，他突闖進臥室毆打父母，高喊「人劍合一」後又衝出房間，父母追出查看時，林竟從廚房拿起水果刀，轉身就朝母親身上刺，導致林母胸口中刀當場失去生命跡象，林父為阻止兒子，也身中數刀。

林母送醫後不治，林父有肢體撕裂傷，檢察官複訊後，認林涉殺人重罪，且供稱行兇當下覺得「被附身」、無法控制自己，有反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

判決指出，林基於殺人犯意，持水果刀刺母親右胸及左上背部，致使林母肺臟及心臟有穿刺傷，引發大出血併血胸而亡；林父頭部、左肩及背部有多處刀傷，左側7至8肋骨骨折，因逃離現場得以活下來。

但法院查出，林在求學時曾有失眠相關症狀，在本案發生前數日，有不由自主比畫「太子舞」、傳遞神靈話語的宗教妄想，而林未在第一時間尋求醫療協助，卻傾向以民俗、收驚等方式處理。

合議庭認為，至案發當日，林的身心狀況漸趨嚴重，無法正常工作，到了深夜無法控自己，經精神鑑定報告指出當時為「嚴重躁症發作」，以為母親「被不明的東西附身」，種種情況可看出林案發時受到精神病症影響，導致林的自由決定意思、控制自己的能力都顯著降低。

法官審酌，林沒有刑事前科，甚至林父在案後願意替其奔走，為林拿得高達84名親友出具84份聲明書，其中17位被害家屬的和解書，在這些意見裡，親友都表示同意和解、願意原諒林的犯行，盼法院考量林的正面特質，給他自新機會。合議庭考量一切情狀，依刑法第19條第2項，減輕林男刑度。



