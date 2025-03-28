「牆壁一直在裂！一直在裂！」　他在曼谷被晃到站不住：嚇死人了

▲多數人都急忙跑到一樓。（圖／翻攝自Facebook／泰趣胃-大胃的泰國趣事放送頭）

記者曾筠淇／綜合報導

緬甸28日下午發生規模7.7強震，震源深度10公里，連鄰國泰國也感到強烈搖晃。部落客大胃稍早在臉書上發布影片表示，「嚇死我了，真的嚇死我了」，剛剛很突然的搖晃，晃到他頭暈、站不住，而且「那個逃生梯的牆壁一直在裂、一直在裂」，讓他驚魂未定。

大胃稍早在臉書粉專「泰趣胃-大胃的泰國趣事放送頭」上發布兩則影片，他目前人在曼谷，剛剛的地震「嚇死我了，真的嚇死我了」，這對他來說應該是人生最大的驚恐事件，「曼谷剛剛大地震是真的嗎？我到現在都還無法相信」。

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大胃說，地震當下就是一直晃，「晃到我站不住腳，站不住我就躲在床邊，看到窗戶外面的游泳池，水都是像潑水，一直往外潑」。當時他心想，他要趕快逃走，於是衝往逃生梯，結果沿路走、沿路看，「那個逃生梯的牆壁一直在裂、一直在裂，我想說慘了，這棟樓會不會倒塌？」

大胃也透露，地震停下來後，大家都趕快衝到外面，「嚇死人了！」他在曼谷這麼多年，從來沒有遇過地震，「然後我也聽當地人說，從來沒有地震這種東西」，一直到現在，他都還是有點發抖。

本文經「泰趣胃-大胃的泰國趣事放送頭」授權引用