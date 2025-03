泰國清邁超市遇強震！瞬間斷電陷入黑暗　民眾瘋狂逃竄

▲泰國超市遇到強震,瞬間斷電,陷入一片漆黑。(圖/翻攝自X)



記者王佩翊/編譯

緬甸28日下午發生規模7.7的強烈地震,而鄰國泰國也感受到劇烈搖晃,位於泰國北部的清邁則有一間超市因地震導致貨架上的物品不斷墜落,在顧客往門外逃生時,店內更是瞬間斷電,當場陷入一片漆黑。

根據X網友@heylangston上傳的影片,位於泰國清邁省湄林的瑞平超市(Rimping Supermarket Maya Lifestyle Branch)在地震當下有許多顧客與店員倉皇逃生。然而當所有人往大門逃竄之際,店內的燈光開始瘋狂閃爍,並在數秒內斷電,店內瞬間一片漆黑。

不僅如此,超市內貨架上的物品也不斷掉落,現場十分混亂。

7.3 Earthquake from Myanmar felt in Chiang Mai, Thailand. RimPing Super Market in Mae Rim. #earthquake #chiangmai #thailand #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/tPqX9Agxs2