緬甸強震「全球板塊失去平衡」　氣象署：可能誘發其他地區地震

▲緬甸發生強震，連帶泰國曼谷建築物也倒塌。（圖／路透）

記者李姿慧／台北報導

緬甸今（28日)下午發生規模7.7強震，造成嚴重災情，地震專家郭鎧紋示警要留意應力轉移，觸動台灣發生規模6以上地震。對此，中央氣象署表示，全球是一個平衡系統，板塊碰撞釋放能量後，其他地區應力相對較高，確實可能誘發其他地區地震，但會在哪個地區難以預測，是否影響台灣仍待觀察。

緬甸發生規模7.7強震，地震專家郭鎧紋指出，這是今年第3起規模7以上地震，也是近2年規模最大地震，而規模7.7強震釋放能量約177顆原子彈，要留意應力轉移而觸動台灣發生規模6以上地震，就像今年1月初青藏高原規模7.1強震後，台灣在1月21日發生大埔6.4地震。

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中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，全球板塊在一個平衡系統，今天下午緬甸發生強震，就是歐亞大陸板塊與印度(印澳)板塊擠壓，透過規模7.7地震釋放能量，後續還有餘震，能量釋放後應力變低，其他地區的應力相對較高，會有地震的發生，1999年台灣921大地震之前，土耳其也曾發生規模較大地震，沒多久後，台灣也發生了921強震。

吳健富指出，其他地區發生強震，確實可能觸發或誘發別的地方發生地震，因為全球是一個平衡系統，這邊失去了平衡，透過地震和餘震釋放能量，能量釋放得差不多了，全球其他地區會比較高機率會被誘發地震，但哪個地區難以預測，目前地震預測仍有努力空間，也因此緬甸強震是否會觸發台灣也發生較大規模的地震，還要再觀察。