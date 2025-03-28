緬甸強震　曼德勒大學「震到火災」狂噴濃煙！高速公路封閉

JUST IN: Fire and heavy damage at Mandalay University in Myanmar, reports of casualties pic.twitter.com/zgcogKCJvt — BNO News (@BNONews) March 28, 2025

記者羅翊宬／綜合報導

緬甸今（28）日下午發生規模7.7強震，震央靠近實皆省（Sagaing），地震深度僅約10公里，在經過12分鐘後又發生規模6.4餘震。事實上，位於緬甸第二大城曼德勒的大學在強震後嚴重毀損，甚至發生火災，現場疑似有傷亡者傳出。

根據《BNO News》，自從緬甸實皆省28日下午發生強震後，位於上緬甸的「曼德勒大學」（Mandalay University）發生嚴重火災，建築物疑似因強震而毀損，且傳來濃濃的黑煙，疑似發生火災，導致人員傷亡。

據悉，曼德勒是緬甸的第二大城市，且是上緬甸的教育中心，也是緬甸學校最多的城市。

另外，受到強震影響，仰光至曼德勒的高速公路部分路段因此受損，暫時無法通行。

▼仰光至曼德勒的高速公路無法通行。（圖／翻攝自X／Myaelatt_Athan）