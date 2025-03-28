緬甸7.7大地震「酒店倒塌」淪廢墟　直擊畫面曝光

▲緬甸昂潘鎮一棟酒店不敵今（28）日下午接連二次強震，瞬間崩塌變廢墟，現場有救援隊在救人。（圖／翻攝自臉書／Moe Satt Maung）

圖文／CTWANT

地牛翻身！緬甸今（28日）下午2時20分發生規模7.9強震，深度僅10公里，相隔約12分鐘左右，又發生規模6.4地震，震源深度同樣僅10公里，當地民眾有感到強烈搖晃，及各地不少建築物倒塌，災情和傷亡人數不明。有民眾直擊昂潘鎮一間酒店瞬間崩塌秒變廢墟，還拍到救援隊搜救中，引發討論。

▲緬甸今（28日）下午才發生規模7.9強震，相隔約12分鐘又發生規模6.4地震。（圖／翻攝自USGS）

綜合外媒報導，依「美國地質調查局」（USGS）資料顯示，緬甸今（28日）下午先後發生規模7.9強震和規模6.4地震，震央位於實皆（Sagaing）南方18公里處，從地圖上可見，兩起地震震央不遠，且兩起地震震源深度同樣為10公里。據《中國地震台網》公布數據，緬甸今（28日）下午2時20分在北緯21.85度、東經95.95度發生規模7.9地震。

在各大社群上有許多緬甸民眾紛紛上傳各地災情，昂潘鎮一棟酒店疑似不敵接連二次強震，整棟樓崩塌瞬間變廢墟，有救援隊已趕至現場搜救，現場還有不少人圍觀。

而緬甸發生地震後，除了泰國曼谷、清邁民眾很有感，連不少大陸網友都明顯感受到晃動，「「昆明震感強烈」、「大理震感明顯」、「保山隆陽區震暈了」、「臨滄房子都在搖」、「嚇死我了，昆明有震感，我在28樓怕是晃了有20秒，從小到大從來沒有感受過這麼強烈的震感。」

▲緬甸今（28日）下午接連二次強震，各地區傳出災情。（圖／翻攝自X）

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