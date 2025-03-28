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霸凌女同學辱罵「飛機杯」　男國中生父母連帶賠8萬元

台中一名男國中生言語霸凌女同學。（示意圖，取自Pexels）

▲台中一名男國中生言語霸凌女同學。（示意圖／取自Pexels）

圖文／鏡週刊

3年前台中市一名男國中生霸凌一名女同學，辱罵她是「飛機杯」、「婊子」等不雅語，致女同學受創、自殘。雖男同學事後在家長陪同下對女道歉，但女同學仍受莫大痛苦而事後轉學、接受心理治療等。受害女同學的父母對男同學連帶其父母求償精神損失60萬元。經台中地院審理，判男同學及其父母應連帶賠償女同學精神損失8萬元。可上訴。

判決指出，2022年4月15日起至2023年5月18日止，在全班面前罵該女同學「飛機杯」約2、3次以上；多次罵「渣女」致女出現自殘行為；又辱罵「死婊子、飛機杯、沒有人要跟她換座位」等前後連續5次言語霸凌行為。女同學受莫大精神痛苦，被迫於2023年5月23日轉學。

女同學事後雖看過心理醫師，接受輔導，至今仍未痊癒。因此其父母以一次12萬元、共5次，向該男同學及父母連帶求償60萬元。

男同學父母反駁稱，已經事隔兩年，應該超過求償時效。且當初在學校有會談，男同學也向女同學表示道歉，並達成日後不提出賠償請求的共識，且父母已盡管教監督之責，不願意賠償。

該校性平報告調查指出，同學們均證實曾聽聞男同學罵該名女同學「婊子」、「渣女」、「破麻」、「飛機杯」，次數至少超過5次，並且在討論時皆會以眼神瞥向該女，即使遭老師制止後，仍繼續議論。有同學指出，該男同學是班上帶頭霸凌、排擠女同學者，此外女同學被霸凌、孤立時，偶爾會講想不開的話，且被排擠後會躲起來自殘。這名男同學還會逼女同學的男友和她分手。

而當時在道歉現場的老師證稱，經其家長勸誡後，男同學有向該女道歉，但是當日雙方家長並未談到日後不再追究等語。

台中地院審結，依男同學家庭、父母薪資、社會地位等狀況，判應賠償女同學8萬元。全案仍可上訴。

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