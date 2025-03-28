免費出借萬元嬰兒車卻接連失竊　日本水族館：快歸還

▲小樽水族館痛心呼籲，遊客應該將免費出借的嬰兒車歸還。（翻攝自X@otaruaquarium）

圖文／鏡週刊

許多商場會免費提供嬰兒車出借，但位於北海道的小樽水族館（おたる水族館）近日表示，館內價值破萬的嬰兒推車，出借給遊客後不翼而飛，疑似遭竊。水族館也說，若這樣的情況持續，往後會考慮取消免費的服務。

小樽水族館日前在X發文，表示館內免費出借的嬰兒推車分別在2月4日和3月17日遺失，並提到，若同樣的情況再次發生，未來考慮取消提供出借嬰兒車服務，也提醒遊客如果有借用嬰兒車務必在離去時歸還。

根據日媒報導，2台嬰兒車分別要價7萬日圓（約新台幣15,381元）與5萬（約新台幣10,986元）日圓，且嬰兒推車上分別都有標記「小樽水族館」和「出借用」的字樣。

小樽水族館表示，這些嬰兒車大多是使用水族館的經費所購買，部分是外部團體捐贈，一旦嬰兒車被遊客帶走後，就難以追蹤推車的下落。至於為何沒有報警，小樽水族館回應，因為無法確認嬰兒車真的遭竊，所以並未通報警方，往後會改變出借方式，規定需要記名才能夠使用。



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