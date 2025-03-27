CIA祕密文件曝光！傳說聖物「約櫃」早已現蹤　地點就在中東

▲1981年電影《法櫃奇兵》就是以約櫃的傳說為主軸，描述主角印第安納瓊斯為阻止納粹取得藏有神祕力量的約櫃，展開冒險旅程。（翻攝IMDb）

圖文／鏡週刊

《聖經》中記載盛裝「十誡」石板的神聖寶箱「約櫃」（Ark of the Covenant，又稱「法櫃」），自古以來行蹤成謎。然而，近期美國中情局（CIA）的一份解密文件震撼曝光，內容顯示，約櫃可能早在1988年就被發現，位置就藏於中東某處的地下空間。

根據《舊約聖經》記載，「約櫃」由以色列人在公元前13世紀逃離埃及後建造，用來放置摩西從上帝手中領受的「十誡」石版。傳說中，約櫃具有神奇的力量，例如擊退敵人、展現上帝的威嚴和能力等。相傳，約櫃曾置於耶路撒冷聖殿至公元前586年，後來聖殿被巴比倫人摧毀，約櫃就神祕消失，其下落成為千年之謎。

關於約櫃的下落，另一說法則指出它在古代由所羅門王與示巴女王之子梅尼利克帶到衣索比亞，現藏於阿克蘇姆的聖瑪利亞教堂。雖有英國學者曾宣稱於二戰期間目睹過約櫃，但隨後被證實那是複製品。經典電影《法櫃奇兵》（Raiders of the Lost Ark）便以約櫃的傳說為基礎，虛構納粹試圖利用約櫃的神祕力量來征服世界的故事。

▲《貝里公爵的豪華時禱書》中描繪約櫃抬入所羅門聖殿的插圖。（翻攝維基百科）

英國《每日郵報》報導，CIA在2000年的一份解祕文件近日曝光，這份文件來自CIA在1970至80年代進行的「Sun Streak計畫」，該計畫是一項極機密的遙視實驗，透過擁有「超感官知覺」的特異人士進行情報蒐集。在1988年的實驗中，一名代號032的遙視者接收任務座標後，描述了一個「木質、金銀裝飾的容器」，其內還包含另一個容器，並雕有「六翼天使」圖樣。遙視者強調，該遺物被藏於地下的潮濕黑暗處，周遭居民說著阿拉伯語，環境則有清真寺圓頂的建築。

▲這份CIA文件近日曝光，聲稱傳說中的約櫃已被發現，可能位於中東某處。（翻攝CIA.gov）

CIA文件描述，遙視者並未事先得知搜尋對象為約櫃，卻精準地描繪出相關線索。他提到：「該目標物有宗教、儀式與記憶的象徵意義，攸關人類對歷史、靈性與知識的理解。」「它受到某種實體的保護，未獲授權者強行打開將會遭到毀滅。」遙視者還畫出「白色圓頂清真寺」、排排站立的「木乃伊」、有翼的神祕生物「seraphim」等圖案。他所列的詞彙如「死亡」「禁忌」「保護」「毀滅」「痛苦」等，更讓整起事件更添神祕色彩。

▲根據CIA文件，遙視者繪製了一座有圓頂和窗戶的「白色清真寺」草圖。（翻攝CIA.gov）

▲搖視者還畫出8個靠牆站立的人形圖案，標註為「木乃伊」。（翻攝CIA.gov）

▲在文件末尾，遙視者畫出了一個帶有翅膀、尾巴、鳥喙和爪子的生物，並標記為「seradin」。（翻攝CIA.gov）

這份CIA檔案之所以被注意，是因近期Podcast節目《Ninjas are Butterflies》主持人Josh Hooper表示，他一開始對「Sun Streak計畫」半信半疑，直到他在CIA官網上找到這份文件，他大感震驚說：「我簡直無法相信我看到的內容。」儘管這項發現尚未獲官方證實，但關於約櫃的神祕傳說，儼然再掀討論熱潮。



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