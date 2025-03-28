　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小5女童帶頭霸凌同學！噴酒精還捏爆她蛋糕　害父母慘賠錢

▲▼霸凌,兒童,男孩,小孩,欺負,孤單,哭泣。（圖／翻攝自pixabay）

▲霸凌示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄某國小5年級學生小愛（化名）因與同班同學小雅（化名）不和，竟涉嫌帶頭霸凌小雅，包括在小雅的課本上噴灑酒精，並在生日蛋糕分發時，將分給小雅的蛋糕捏爛，學校師長雖然承諾處理，但成效不彰，小雅的父母「不忍了」向法院提告，要求小愛和父母賠償10萬元，法院審理後，判決小愛和她的父母應賠償小雅5000元。

判決指出，2022年9月小雅和小愛升上五年級後分到同一班，兩人因互看不順眼而產生摩擦，某日小雅請假未上課，小愛興奮告知同學「自己很高興」，小雅回校後聽到這消息感到不開心並向母親反映。母親轉告導師後，導師表示會在適當時機進行教育，但情況未見改善。

2023年2月，小愛帶領同班同學在小雅的課本上噴灑酒精，嫌棄小雅很髒，並用言語攻擊小雅。小雅的母親再次向導師反映，導師回應會進一步了解並處理，但小愛的霸凌行為並未停止。

某日，小愛在學校慶祝生日，分發蛋糕給同學時故意將分給小雅的蛋糕捏爛，並阻止小雅將蛋糕分享給其他同學，小雅的父母認為校方處理不力，導致小雅遭受同學排擠和言語霸凌，對心理健康和人格權造成侵害，因此提告求償10萬元。

法院經審理時，小愛否認犯行，但法官根據校方調查報告認定小愛確有霸凌行為，因此判決小愛一家賠償小雅5000元，全案可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 3 2621 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新光三越氣爆奪5命　火調報告出爐
「大潤發」預計改名「大全聯」！28年品牌名走入歷史
烏克蘭再反攻！　入侵俄羅斯土地
同學狂咳發燒！國小童住院數大增　肺部X光一片白
「10秒得9分」神奇逆轉！　湖人隊遭打崩傻眼
2企業在台狂挖「半導體菁英」　竹檢發嚴重警告：產業遭威脅
味全龍公布年度調薪　徐若熙、李凱威大漲！
台中人妻激戰多男！　狂拍「性愛影片」公開販售
阿Ben「比中指開轟黃子佼」：80年都不夠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車手取款露餡落跑狂奔狼狽掉鞋　警猛追500m當場壓制逮捕

快訊／新光三越氣爆奪5命「火調報告出爐」　確認是瓦斯釀禍

租客鬧事毀了母親節大餐！房東暴怒一刀刺死他　判17年定讞

毒蟲「交易現場」見警湧上…開車衝撞想逃！秒遭3偵防車包夾栽了

小5女童帶頭霸凌同學！噴酒精還捏爆她蛋糕　害父母慘賠錢

Stray Kids演唱會「原價轉讓」！粉絲遭檢舉賣黃牛票　冤喊擾民

台南信徒超大膽！找玉皇大帝「拿回」20萬香油錢　恐嚇罪送辦

性交易被騙4萬想討回來　他「1動作慘變被告」要關3個月

恐怖運將北市趴走！路中間逼國小童下車　鎖門關乘客狂繞路

不滿被超車「撂幫手街頭追逐」害人猛撞分隔島　5囂張猴被逮

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

【妳是誰？】老公麻醉時數14秒才睡倒　手術到一半還突然醒來XD

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

金秀賢傳「情趣內衣」給金賽綸　《橫豎》公開影片：大家來評斷

車手取款露餡落跑狂奔狼狽掉鞋　警猛追500m當場壓制逮捕

快訊／新光三越氣爆奪5命「火調報告出爐」　確認是瓦斯釀禍

租客鬧事毀了母親節大餐！房東暴怒一刀刺死他　判17年定讞

毒蟲「交易現場」見警湧上…開車衝撞想逃！秒遭3偵防車包夾栽了

小5女童帶頭霸凌同學！噴酒精還捏爆她蛋糕　害父母慘賠錢

Stray Kids演唱會「原價轉讓」！粉絲遭檢舉賣黃牛票　冤喊擾民

台南信徒超大膽！找玉皇大帝「拿回」20萬香油錢　恐嚇罪送辦

性交易被騙4萬想討回來　他「1動作慘變被告」要關3個月

恐怖運將北市趴走！路中間逼國小童下車　鎖門關乘客狂繞路

不滿被超車「撂幫手街頭追逐」害人猛撞分隔島　5囂張猴被逮

王品首度聯名大甲媽！花車繞境送好禮　3品牌推限定料理

車手取款露餡落跑狂奔狼狽掉鞋　警猛追500m當場壓制逮捕

快訊／新光三越氣爆奪5命「火調報告出爐」　確認是瓦斯釀禍

租客鬧事毀了母親節大餐！房東暴怒一刀刺死他　判17年定讞

KIA「最便宜小車」Picanto接單近300張！未配備SCC巡航原廠給回應

「大潤發」預計改名為「大全聯」！28年品牌名稱將走入歷史

多圖／徐巧芯拿驗傷單追著柯建銘跑　藍營「空城計」直播介紹綠委

別怕統戰？陳玉珍指「統戰是統一戰線」　她轟：戰線的對面就是台灣

神達數位3月31日興櫃掛牌　進軍資本市場

批黃子佼日子很滋潤　媒體人嘆「有一股強大力量」在保護他

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

社會熱門新聞

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

即／竹聯幫慘了！警掃蕩3堂口逮40人　明仁會團滅

台北男租BMW買貢丸　衝進楊梅休息站連撞7車

人夫激戰女下屬20次　她「好想要」自拍淫片洩姦情

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

即／瑞豐夜市炒麵店發生火警　火焰點燃抽油煙機

吳淡如要求公布「創意私房」80位高級會員

即／新竹市回收工廠火警　濃煙密布火光沖天

見黃子佼出庭　網嘆「她」能破暗網

快訊／柯文哲疑急性腎損傷　律師團遞狀聲請具保停押

即／麗寶集團爆內線交易　董事長吳寶田父女移送北檢

軍士官涉綠能貪瀆！1人收押3人20至50萬交保

好奇吸喪屍煙彈　少年上癮昏迷還欠債跑路

更多熱門

相關新聞

綠委夜排搶占立院議場主席台　羅智強：民進黨竟然霸凌卓榮泰

綠委夜排搶占立院議場主席台　羅智強：民進黨竟然霸凌卓榮泰

民進黨團不滿立法院會25日處理國民黨所提反戒嚴、反廢死公投案，27日兵分四路將議場四個門貼上「違法會議、決議無效」封條，並排班徹夜留守，今（28日）一早就衝進議場。國民黨團首席副書記長羅智強諷刺，民進黨終於不去霸凌在野黨，而去霸凌卓榮泰了，從來沒有執政黨的立委癱瘓執政黨行政院長的總質詢，民進黨立委已經癱瘓了兩天，已經是天大的笑話。

網路霸凌害命！新北大四男學生校內墜樓亡

網路霸凌害命！新北大四男學生校內墜樓亡

惡師聯手霸凌國中學生　狠賞巴掌還粗口幹譙

惡師聯手霸凌國中學生　狠賞巴掌還粗口幹譙

清大男喊「不要再霸凌家寧了」！全場斜著看驚呆

清大男喊「不要再霸凌家寧了」！全場斜著看驚呆

彰化某國中爆肢體霸凌！4打1...他不敢到校上課　

彰化某國中爆肢體霸凌！4打1...他不敢到校上課　

關鍵字：

小五女霸凌女同學噴酒精捏爛蛋糕

讀者迴響

熱門新聞

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵

金城武重磅回歸！　網友暴動：帥大叔終於營業啦

白沙屯進香為何要報名？」資深信徒曝原因：差很多

即／竹聯幫慘了！警掃蕩3堂口逮40人　明仁會團滅

比爾蓋茲預言AI十年內取代人類！剩3職業倖存

台北男租BMW買貢丸　衝進楊梅休息站連撞7車

人夫激戰女下屬20次　她「好想要」自拍淫片洩姦情

肚子痛爆　5歲女童「糞便炸裂擠到肺」

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

2地區「越晚越冷」　直接濕冷到清明連假

即／瑞豐夜市炒麵店發生火警　火焰點燃抽油煙機

金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸

英國44歲父車內翻出百萬元彩券　驚覺「4個月沒鎖車門」

更多

最夯影音

更多

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面