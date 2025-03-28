小5女童帶頭霸凌同學！噴酒精還捏爆她蛋糕　害父母慘賠錢

▲霸凌示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄某國小5年級學生小愛（化名）因與同班同學小雅（化名）不和，竟涉嫌帶頭霸凌小雅，包括在小雅的課本上噴灑酒精，並在生日蛋糕分發時，將分給小雅的蛋糕捏爛，學校師長雖然承諾處理，但成效不彰，小雅的父母「不忍了」向法院提告，要求小愛和父母賠償10萬元，法院審理後，判決小愛和她的父母應賠償小雅5000元。

判決指出，2022年9月小雅和小愛升上五年級後分到同一班，兩人因互看不順眼而產生摩擦，某日小雅請假未上課，小愛興奮告知同學「自己很高興」，小雅回校後聽到這消息感到不開心並向母親反映。母親轉告導師後，導師表示會在適當時機進行教育，但情況未見改善。

2023年2月，小愛帶領同班同學在小雅的課本上噴灑酒精，嫌棄小雅很髒，並用言語攻擊小雅。小雅的母親再次向導師反映，導師回應會進一步了解並處理，但小愛的霸凌行為並未停止。

某日，小愛在學校慶祝生日，分發蛋糕給同學時故意將分給小雅的蛋糕捏爛，並阻止小雅將蛋糕分享給其他同學，小雅的父母認為校方處理不力，導致小雅遭受同學排擠和言語霸凌，對心理健康和人格權造成侵害，因此提告求償10萬元。

法院經審理時，小愛否認犯行，但法官根據校方調查報告認定小愛確有霸凌行為，因此判決小愛一家賠償小雅5000元，全案可上訴。