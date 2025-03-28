▲ChatGPT推新功能，網友大玩吉卜力風AI圖！小心版權問題。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

OpenAI近期推出的新AI圖像生成器，這兩天有許多網友大玩「吉卜力風格」的生成圖像，不過有專家擔憂，這恐怕會引發版權問題與疑慮。

據《法新社》報導，OpenAI在本月26日推出最新圖像生成功能，隨即引發全球網友熱議與使用，大家紛紛上傳吉卜力風格的生成圖像，就連OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）也將自己的頭像，換成了吉卜力風格的圖像。此外，網友們也紛紛改造新聞照片，包括美國總統川普、輝達創辦人黃仁勳、特斯拉創辦人馬斯克等，都被網友換成吉卜力風格圖像。

據悉奧特曼原定開放開圖像生成功能為免費使用，但由於迴響太過龐大，目前已將該功能改成付費會員限定使用。

▲OpenAI執行長奧特曼，也將自己的頭像，換成了吉卜力風格的圖像。（翻自X平台）

不過這次的吉卜力風圖像生成，也引發外界對於著作權問題的疑慮，如果這些公司使用受智慧財產權保護的作品來訓練模型，是否已構成違法行為？Neal & McDevitt 律師事務所的智慧財產權律師布朗（Evan Brown）就指出，GPT-4o原生圖像生成器等產品，目前處於法律灰色地帶，難以界定OpenAI的生成圖像是否違法。

布朗也提到，對於使用受著作權保護的作品來訓練AI模型，這部分仍在法院的審理階段中，因此難以斷定OpenAI的作法，是否屬於合理使用。OpenAI目前已被多家媒體、出版商、藝術家和音樂家提告，其中包括《紐約時報》，他們指控OpenAI在未經授權或支付費用的情況下，使用受著作權保護的作品來訓練AI模型。

吉卜力動畫工作室大導演宮崎駿先前接受媒體訪問時，也極力批評AI生成圖像。當時宮崎駿強調，對AI製作的動畫影片非常反感，他直呼：「我根本不想把這項技術，跟我的工作結合，我強烈認為這是對生命本身的侮辱！」



更多鏡週刊報導

黃仁勳：AI超級盃來了！帶「萌萌機器人」亮相 全場驚呼

金正恩親自視察AI自殺無人機 強調優先發展無人設備

【41J肉聲】南韓野火逼近市區！古蹟與韓劇聖地燒毀 驚悚影像曝光