土耳其示威「驚見皮卡丘逃竄」　反政府已近1900人被捕

▲「皮卡丘」也出現在土耳其街頭，參與反政府示威。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

土耳其19日起爆發全國示威，抗議總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）對頭號政敵、伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）的逮捕行動，迄今已近1900人落網。根據最新畫面，示威者被警方驅離時，竟然出現了「皮卡丘」的逃竄身影，在社群媒體上引發熱議。

據信，這段影片攝於土耳其西南部安塔利亞（Antalya），隨著警方出動高壓水砲驅散群眾，數千人在街頭慌忙奔跑，一名身穿「皮卡丘」布偶裝的示威者也跟著狂奔。網友們紛紛表示，「連皮卡丘都加入反對艾爾段的示威」。

???????? #BREAKING | Pikachu was spotted fleeing from the police during anti-Erdoğan protests in Turkey. pic.twitter.com/NhTgV7FqHe — Universal News (@universalnewsx) March 27, 2025

伊斯坦堡市長伊瑪莫魯被提名為「共和人民黨」（CHP）的2028年總統候選人之後，卻面臨指控貪腐罪而被捕。他本人始終否認所有指控，示威者也堅信，他的落網出於「政治動機」。

▲伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）被捕，引爆全國示威 。（圖／路透）



目前，安卡拉當局已經大規模鎮壓示威，包括以「威脅公共秩序」為由，驅逐BBC記者羅文（Mark Lowen），逮捕一名法新社攝影記者，以及7名土耳其記者，但7名國內記者目前已經獲釋。隨著歐洲各國批評，土耳其政府又於27日公開反駁了「帶有偏見」外國聲明，否認政府對司法有任何影響，並且宣稱其法院是獨立的。

▲土耳其各地爆發示威，迄今已近1900人落網。（圖／路透）



土耳其內政部長耶爾利卡亞（Ali Yerlikaya）表示，示威爆發以來，已有1879人被捕，目前僅489人獲釋，260人還押候審，另有150名警察受傷。

土耳其司法部長屯奇（Yilmaz Tunc）堅稱，司法部基於貪腐指控的嚴重性，以及滅證的可能性，做出了合理的決定，無關政治動機，甚至一度否認逮捕國內記者。他表示，安卡拉當局要求歐洲盟友基於「常識」行事，「我們不希望逮捕任何一名政治人物，但如果有違法的證據，那就可以逮捕。」

「無國界記者」在2024年新聞自由指數之中的180個國家之中，把土耳其排在第158名，宣稱政府直接影響了該國90%的媒體。

伊斯坦堡市長被捕！「土耳其之春」後最大示威潮 一文看懂全經過

