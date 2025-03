土耳其示威「驚見皮卡丘逃竄」　反政府已近1900人被捕

▲「皮卡丘」也出現在土耳其街頭,參與反政府示威。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

土耳其19日起爆發全國示威,抗議總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)對頭號政敵、伊斯坦堡市長伊瑪莫魯(Ekrem Imamoglu)的逮捕行動,迄今已近1900人落網。根據最新畫面,示威者被警方驅離時,竟然出現了「皮卡丘」的逃竄身影,在社群媒體上引發熱議。

據信,這段影片攝於土耳其西南部安塔利亞(Antalya),隨著警方出動高壓水砲驅散群眾,數千人在街頭慌忙奔跑,一名身穿「皮卡丘」布偶裝的示威者也跟著狂奔。網友們紛紛表示,「連皮卡丘都加入反對艾爾段的示威」。

???????? #BREAKING | Pikachu was spotted fleeing from the police during anti-Erdoğan protests in Turkey. pic.twitter.com/NhTgV7FqHe