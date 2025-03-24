伊斯坦堡市長被捕！「土耳其之春」後最大示威潮　一文看懂全經過

▲土耳其伊斯坦堡市長伊瑪莫魯被捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

土耳其伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）23日因貪腐罪被判入獄，與他同案的數十名被告也被羈押候審。伊瑪莫魯所屬的土耳其最大反對黨「共和人民黨」（CHP）譴責此案是總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）主導的「政治政變」，並在全國掀起2013年以來最大規模的抗議活動。

伊瑪莫魯拿下土耳其最大城市 成艾爾段頭號對手

現年53歲的伊瑪莫魯，在2019年首次當選伊斯坦堡市長，並在去年贏得連任。伊瑪莫魯成功拿下這座人口近1600萬的土耳其第一大城和商業中心後，成為了艾爾段的主要政敵。同時，伊瑪莫魯也被視為反對派在2028年舉行的總統選舉中的有力候選人。

勢力威脅艾爾段 被控「貪腐」和「支持恐怖組織」

此前，共和人民黨與親庫德族政黨達成了選舉協議，隨後土耳其當局在本月19日黎明，以「貪腐」和「支持恐怖組織」罪對伊瑪莫魯進行逮捕。當局指控，與共和人民黨合作的親庫德族政黨，和政府認定為恐怖組織的「庫德工人黨」（PKK）掛鉤，而伊瑪莫魯被認定「成立並領導犯罪組織、收受賄賂、非法記錄個人資料及操縱投標」，而遭解除市長職務與拘留。

▲共和人民黨譴責伊瑪莫魯被捕是總統艾爾段主導的「政治政變」。（圖／路透）

共和人民黨「贏地方選舉」後遭打壓 2區長與90人被捕

同日，共和人民黨共有約90人被捕，其中包括伊斯坦堡的2位區長，他們其中一人被指控「貪腐罪」，另一人則被控「恐怖主義」。這2名區長都是共和人民黨成員。這個由土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）創立的政黨是土耳其最古老政黨。它們在國會擁有134席，而艾爾段領導的「正義發展黨」（AKP）則有272席。

儘管如此，在2024年的地方選舉中，共和人民黨贏得了首都安卡拉（Ankara）、主要工業城市布爾薩（Bursa）等35個省首府的地方選舉，超越正義發展黨的70席。

時機太巧合！伊瑪莫魯「提名總統候選人前」突被捕

伊瑪莫魯原定於23日被提名為共和人民的2028年總統大選候選人，他同時也是初選中的唯一候選人。豈料，就在伊瑪莫魯被捕前數小時，伊斯坦堡大學突然宣布撤銷他的學位，令伊瑪莫魯不再符合土耳其憲法中「總統候選人須具高等教育學位」的規定。

此外，伊瑪莫魯仍在對他2023年因「侮辱」土耳其高選舉委員會成員，而被判處刑期2年半的案子提出上訴。最後，共和人民黨決定23日繼續進行初選，並呼籲所有土耳其人參與，甚至是非黨員，希望將這次選舉變成全民公投。伊斯坦堡市政廳表示，有1500萬人在初選中投票，其中1300萬人不是共和人民黨成員。

▲伊瑪莫魯被捕後，全國各地爆發大規模示威潮。（圖／達志影像／美聯社）

全國2／3地區爆抗議潮 「土耳其之春」以來最大規模

伊瑪莫魯被捕後，在全國引發了2013年「土耳其之春」以來最大規模的抗議活動。數十萬人在21和22日走上伊斯坦堡街頭，安卡拉和伊茲米爾等地也爆發抗議活動。法新社統計，土耳其81個省份中，至少有55個（超過三分之二）出現遊行活動。分析指出，抗議活動由年輕人主導，人民大規模抗議顯示他們的憤怒已超越伊瑪莫魯被捕一案，而是對現政府的廣泛不信任。