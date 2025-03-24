習近平關注解放軍貪腐　美情報：憂影響2027犯台目標

▲習近平近年特別重視軍方紀律與忠誠。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國家情報總監辦公室在一份報告中，直指解放軍內部貪腐嚴重，儘管中共當局持續進行反貪行動，軍中「買官賣官」的文化依舊難以根除。報告指出，國家主席習近平近年特別重視軍方紀律與忠誠，可能是因為擔心腐敗問題將妨礙他為台海可能爆發衝突所訂下的2027年軍力目標。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）20日公布這份長達6頁、標題為《中國共產黨領導階層的財富與貪腐活動》的報告，指出解放軍內部貪腐行之有年，儘管反腐行動已持續10年，但高層人事依然充滿金錢交易。美方直言，中方在清洗軍中高層時毫不手軟，展現整頓軍紀的決心。

報告中提到，習近平去年曾對軍方將領發表談話，強調「槍桿子要始終掌握在對黨忠誠可靠的人手中」，顯示他對軍隊絕對效忠黨中央的要求毫不妥協，也凸顯他對維持軍方紀律與純淨的高度警覺。

情報單位分析指出，習近平之所以如此強調軍中反腐，背後可能是考量到軍隊若無法在2027年前達成預期的作戰準備目標，恐影響北京面對台海局勢的應對能力。

▲2023年時任國防部長李尚福遭到免職。（圖／CFP）



報告也列舉近期的反腐行動，包括2023年中國火箭軍司令與至少9名現任或前任火箭軍高層被捕，緊接著時任國防部長李尚福遭到免職，後續更對他與前任國防部長魏鳳和展開調查。2024年，時任中央軍委政治工作部主任苗華也被納入調查對象。

值得注意的是，李尚福與苗華皆被外界視為習近平的親信。報告指出，兩人雖有深厚背景，仍因「違反黨紀」遭到整肅，顯示中共在整頓軍中貪腐時，即使是核心人馬也不例外，凸顯中南海對忠誠與效率的高度重視。

此外，報告還觸及習近平家族的資產狀況。根據評估，自習2012年出任中共總書記以來，儘管部分親屬可能出售資產，但其家族仍擁有價值數百萬美元的商業投資與金融利益。雖然目前無法直接證實這些資產與習本人有關，但報告指出，有可能是由其透過間接方式管理。

美媒《華盛頓時報》報導指出，這是美國官方首次針對中共高層與貪腐問題進行系統性揭露。一名國會助理透露，中國駐美使館曾試圖遊說美國國會擋下報告發布，但最終未能如願。

這份報告是根據美國國會要求編寫，相關立法由共和黨籍眾議員奧格茲（Andy Ogles）與時任佛州參議員、現任國務卿盧比歐（Marco Rubio）共同推動。

報告原定於2023年12月送交國會，但情報部門後來以不明原因延後發佈。