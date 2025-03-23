　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊斯坦堡市長遭逮！土耳其爆10年最大示威潮　警民衝突逮343人

記者張方瑀／綜合報導

土耳其伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）被控涉入貪汙及協助恐怖組織，大批群眾連續4晚聚集在市政廳前高喊口號表達不滿，抗議浪潮更迅速擴散至全國超過55個省，演變成近10年來規模最大、最激烈的民間示威行動，目前已逮捕超過340人。

綜合外媒報導，伊瑪莫魯19日遭當局拘留後，支持者隨即在伊斯坦堡發起抗議。抗議人數在21日創新高，示威組織方表示，當天上街的民眾高達30萬人，現場氣氛到了22日依舊火爆，部分地區群眾與鎮暴警察發生激烈衝突，警方動用催淚瓦斯、橡膠子彈、胡椒噴霧與閃光彈試圖驅離。

▲▼土耳其10年最大規模示威潮。（圖／路透）

▲▼部分地區群眾與鎮暴警察發生激烈衝突。（圖／路透）

▲▼土耳其10年最大規模示威潮。（圖／路透）

距離抗爭核心地點約10公里外，位於恰拉揚（Caglayan）的法院外也有上千人集結聲援。此時，53歲的伊瑪莫魯正在法院內接受檢察官長達5小時的訊問，他透過聲明嚴正否認所有指控，痛斥這些說法「不道德，完全是子虛烏有」。

伊瑪莫魯是土耳其最大在野黨「共和人民黨」（CHP）重量級人物，被視為總統艾爾段（Tayyip Erdogan）在2028年大選的潛在挑戰者。黨內近日也明確表態，將提名他出戰總統選舉，因此本次拘留事件被普遍解讀為政治打壓的延伸。

▲▼土耳其10年最大規模示威潮。（圖／路透）

▲土耳其爆發10年最大規模示威潮。（圖／路透）

即便政府下令在包括伊斯坦堡在內的3大城市禁止示威活動，艾爾段更強硬表態不會容忍任何「街頭恐怖行為」，但這波群眾運動仍如野火般蔓延，難以壓制。

對於抗議不斷擴大，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）深夜在X平台發文反擊，「我們絕不容許CHP與其支持者藉挑釁破壞社會秩序、干擾人民生活。」土耳其內政部稍早也指出，自抗議爆發以來已有343人遭拘，並強調任何試圖擾亂國家和平與安全者，都不會被寬容。

艾爾段將這波抗議稱作「表演」與「口號政治」，批評反對陣營浪費國家時間。有分析指出，雖然下屆總統大選預計在2028年舉行，但艾爾段或可能提前選舉，藉此繞過任期限制，再度掀起土耳其政局不確定性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
601 2 5673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王品「THE WANG」頂級牛排停業原因曝　二度獲米其林
離家25年被宣告死亡！他突然「死者甦醒」出現在彰化
烏俄談判明登場！雙方「不見面」分房討論　川普稱和平近了
挑戰寒流！　下波「濕冷回冬」
人妻尾牙喝爛醉「家中續攤遭性侵」！廠商囂張撒鈔票：我有錢啦
美特使讚「普丁不是壞人」：我喜歡他　曝和談關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不讓拜登、賀錦麗碰機密！　川普宣布「撤銷存取權限」

噁男「強插母馬」認了性侵！　法官氣瘋：立刻監禁

烏俄談判明登場！雙方「不見面」分房討論　川普稱和平近了

伊斯坦堡市長遭逮！土耳其爆10年最大示威潮　警民衝突逮343人

美國特使讚「普丁不是壞人」：我喜歡他　烏領土讓步是和談關鍵

AV女優「來台第一餐」必吃！　達人揭3原因：最不會出錯

影片曝！美國新墨西哥州爆槍擊案　至少3死15傷

川普過去24小時都忙什麼？　10件事一次看

川普政府急了！砸10億搶救蛋荒　數億顆雞蛋將進口美國

泰樂園男廁裝雙面鏡！尿尿時「女路人整理衣服全看光」　網痛罵：噁心

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

#台東 #賽車手 「拖鞋卡油門」暴衝！撞4車翻覆畫面曝

【阿公的小棉襖】孫女撒嬌求阿公幫按摩！媽看不下去

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

#天燈 墜落釀禍？ #平溪 鐵皮屋起火

汪蘇瀧首唱〈像晴天像雨天〉　好喜歡你～夢回《難哄》

【被aespa支配的恐懼】小狗一聽關鍵字就驚慌逃跑XD

不讓拜登、賀錦麗碰機密！　川普宣布「撤銷存取權限」

噁男「強插母馬」認了性侵！　法官氣瘋：立刻監禁

烏俄談判明登場！雙方「不見面」分房討論　川普稱和平近了

伊斯坦堡市長遭逮！土耳其爆10年最大示威潮　警民衝突逮343人

美國特使讚「普丁不是壞人」：我喜歡他　烏領土讓步是和談關鍵

AV女優「來台第一餐」必吃！　達人揭3原因：最不會出錯

影片曝！美國新墨西哥州爆槍擊案　至少3死15傷

川普過去24小時都忙什麼？　10件事一次看

川普政府急了！砸10億搶救蛋荒　數億顆雞蛋將進口美國

泰樂園男廁裝雙面鏡！尿尿時「女路人整理衣服全看光」　網痛罵：噁心

NJZ不滿K-POP把藝術家當商品！　韓網傻眼猛批：不喜歡就交違約金離開

不讓拜登、賀錦麗碰機密！　川普宣布「撤銷存取權限」

快訊／台南民宅清晨竄火！4樓佛堂狂冒濃煙　1男雙手臂燙傷送醫

噁男「強插母馬」認了性侵！　法官氣瘋：立刻監禁

劉香慈育3孩「產後嚴重落髮」！　輕碰就落一大撮：見女兒忘悲傷

準備好了嗎？　從「骯髒15國」名單看我國經貿挑戰訊號　

小孟老師／3月23日星座運勢　 雙子「小獎運升級」發大財

烏俄談判明登場！雙方「不見面」分房討論　川普稱和平近了

腥夫偷吃戰到腿軟！　小三嗲回：多練腳力吧

把握好天氣！　雷雨鋒面時間曝

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

國際熱門新聞

撒尿在飲水機害13人染性病　清潔工被判6年

日本SUKIYA味噌湯浮「整隻老鼠屍體」！

NASA一天只補貼太空人165元　川普：我來付

川普對等關稅2周後上路　台灣首當其衝

女老師兼差OnlyFans！家長逛色情網站發現

AV女優「來台第一餐」必吃！　達人揭3原因：最不會出錯

川普過去24小時都忙什麼？10項一次看

影片曝！美國新墨西哥州爆槍擊案　至少3死15傷

20歲嫩模跑趴失蹤！10天後瀕死倒杜拜路邊

印尼火山大噴發　煙灰竄1.6萬公尺高空

美國特使讚「普丁不是壞人」：我喜歡他　烏領土讓步是和談關鍵

地圖找不到的「謎之城」！網揭真相傻眼了

滯留太空288天「老10歲」　NASA補貼才3萬

爆乳妹「薄紗丁字褲」車頭燈外露！修車廠送福利

更多熱門

相關新聞

預售案落架後「外觀變色」　建商補救方案再惹眾怒

預售案落架後「外觀變色」　建商補救方案再惹眾怒

台南有預售案外觀變「土色」，住戶超火大！民眾買了預售屋，好不容易即將完工，上個月鷹架拆下，赫然發現外觀從原本白灰黑色變淺木紋色，與DM、模型差太多，氣炸的住戶聯手抗議，怒喊：「擺明想逼住戶解約賺價差！」建商則提出2方案，預計30日開說明會。

白營稱競選小物是商業收入　監察院打臉：柯文哲7年前就知是政治獻金

白營稱競選小物是商業收入　監察院打臉：柯文哲7年前就知是政治獻金

監院罰假帳案白營怒嗆垃圾　綠指柯文哲半年前道歉：現在要甩鍋？

監院罰假帳案白營怒嗆垃圾　綠指柯文哲半年前道歉：現在要甩鍋？

茶農蛋洗郭台銘信義區豪宅　3人送辦

茶農蛋洗郭台銘信義區豪宅　3人送辦

快訊／柯文哲違反政治獻金法　遭裁罰374萬、沒入5579萬

快訊／柯文哲違反政治獻金法　遭裁罰374萬、沒入5579萬

關鍵字：

土耳其示威市長貪汙抗議

讀者迴響

熱門新聞

即／竹聯幫發聲明：其它幫主人選「違背么哥遺願」

美YTR樂樂法利「被禁止入境台灣」　移民署回應了

人妻尾牙爛醉遭性侵！廠商囂張撒鈔：我有錢

快訊／9縣市低溫特報！輻射冷卻「急凍跌破10度」

人妻帶小王回家　客廳裸體被兒抓包

竹北凌晨突爆巨響！　居民嚇醒驚「很多消防車的聲音」

2年輕男女墜谷380公尺　玉管處遺憾發文

連熱5天高溫飆34度　下周五「鋒面掃全台」轉濕冷

台北罕見「濕度8％」　打破40年紀錄

撒尿在飲水機害13人染性病　清潔工被判6年

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

快訊／新竹凌晨驚傳巨響　消防局回應了

快訊／Andy突PO全黑底圖！

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送

紙碗、耐熱塑膠袋何者較毒？答案意外

更多

最夯影音

更多

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

#台東 #賽車手 「拖鞋卡油門」暴衝！撞4車翻覆畫面曝

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面