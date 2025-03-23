伊斯坦堡市長遭逮！土耳其爆10年最大示威潮　警民衝突逮343人

記者張方瑀／綜合報導

土耳其伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）被控涉入貪汙及協助恐怖組織，大批群眾連續4晚聚集在市政廳前高喊口號表達不滿，抗議浪潮更迅速擴散至全國超過55個省，演變成近10年來規模最大、最激烈的民間示威行動，目前已逮捕超過340人。

綜合外媒報導，伊瑪莫魯19日遭當局拘留後，支持者隨即在伊斯坦堡發起抗議。抗議人數在21日創新高，示威組織方表示，當天上街的民眾高達30萬人，現場氣氛到了22日依舊火爆，部分地區群眾與鎮暴警察發生激烈衝突，警方動用催淚瓦斯、橡膠子彈、胡椒噴霧與閃光彈試圖驅離。

▲▼部分地區群眾與鎮暴警察發生激烈衝突。（圖／路透）



距離抗爭核心地點約10公里外，位於恰拉揚（Caglayan）的法院外也有上千人集結聲援。此時，53歲的伊瑪莫魯正在法院內接受檢察官長達5小時的訊問，他透過聲明嚴正否認所有指控，痛斥這些說法「不道德，完全是子虛烏有」。

伊瑪莫魯是土耳其最大在野黨「共和人民黨」（CHP）重量級人物，被視為總統艾爾段（Tayyip Erdogan）在2028年大選的潛在挑戰者。黨內近日也明確表態，將提名他出戰總統選舉，因此本次拘留事件被普遍解讀為政治打壓的延伸。

▲土耳其爆發10年最大規模示威潮。（圖／路透）



即便政府下令在包括伊斯坦堡在內的3大城市禁止示威活動，艾爾段更強硬表態不會容忍任何「街頭恐怖行為」，但這波群眾運動仍如野火般蔓延，難以壓制。

對於抗議不斷擴大，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）深夜在X平台發文反擊，「我們絕不容許CHP與其支持者藉挑釁破壞社會秩序、干擾人民生活。」土耳其內政部稍早也指出，自抗議爆發以來已有343人遭拘，並強調任何試圖擾亂國家和平與安全者，都不會被寬容。

艾爾段將這波抗議稱作「表演」與「口號政治」，批評反對陣營浪費國家時間。有分析指出，雖然下屆總統大選預計在2028年舉行，但艾爾段或可能提前選舉，藉此繞過任期限制，再度掀起土耳其政局不確定性。