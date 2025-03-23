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土耳其「總統政敵」遭羈押候審　恐爆發反政府最大規模示威

▲▼ 土耳其伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）被抓，群眾示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊斯坦堡市長伊瑪莫魯被抓，群眾示威。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其法庭23日以涉嫌貪腐罪名正式逮捕伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu），對其進行羈押候審。外界普遍認為，伊瑪莫魯被抓是出於執政當局政治目的，旨在排除2028年下屆總統大選的主要競爭者。

美聯社、路透等報導，伊瑪莫魯是土耳其反對派重要人物，也是現任總統艾爾段（Tayyip Erdogan）的主要政敵，隨著他被羈押候審的消息傳出，可能引發針對總統艾爾段政府最大規模的抗議示威。

伊瑪莫魯在19日因涉嫌貪腐、協助恐怖主義遭警方拘留，並在22日深夜首次出庭。據信他在接受審訊期間一共回答至少70個問題，否認所有指控。

▲▼　土耳其伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊瑪莫魯22日首次出庭，否認所有指控。（圖／達志影像／美聯社）

伊瑪莫魯宣稱，這些都是令人難以想像的指控及誹謗。不過政府官員否認拘捕伊瑪莫魯的法律行動是出於政治動機，堅稱土耳其法庭是獨立運作。

在此之際，伊瑪莫魯所屬的土耳其最大在野黨「共和人民黨」（CHP）已開始舉行黨內初選，支持伊瑪莫魯為該黨總統候選人，並在全國各地設立象徵性的投票箱，讓非黨員人士表達對伊瑪莫魯的支持。

自從伊瑪莫魯19日被拘留以來，土耳其各地已連續好幾天展開示威抗議，抗議浪潮更迅速擴散至全國超過55個省，演變成近10年來規模最大、最激烈的民間示威行動，超過300人遭逮捕。在他出庭那天，數千人聚集在伊斯坦堡市政大樓及法院外聲援，大批警力鎮守示威現場。

▼土耳其爆發10年最大規模示威潮。（圖／路透）

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