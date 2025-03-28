「暢遊宜蘭抽好禮」幸運兒701元發票中70萬汽車　領獎嗨翻

▲▼上班族的朱小姐，701元發票奪「暢遊宜蘭抽好禮」70萬汽車最大獎。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府於今（28）日舉行「暢遊宜蘭抽好禮」活動頒獎典禮，最大獎70萬元的汽車得主朱小姐現身領獎，開心領獎的她表示，接到中獎通知時，家人還擔心是詐騙，而她是計畫駕駛新車帶家人去南部旅遊，並希望縣府能繼續辦理這類抽獎活動，讓人更有消費的動力，及有機會成為幸運兒。代理宜蘭縣長林茂盛說，這次抽獎活動帶來約4000萬元的觀光效益，未來會持續辦理相關促進消費的活動，以吸引更多購物及住宿人潮。

宜縣府指出，去（2024）年因地震和颱風影響，宜蘭觀光產業受到重創，縣府因此推出「暢遊宜蘭抽好禮」活動。活動期間從去（2024）年12月25日到今年3月2日，凡在宜蘭消費滿500元即可登錄發票參加抽獎。縣府在2月12日和3月12日舉辦了公開抽獎，共計有1.4萬多張發票或購物證明參與。

今天頒獎典禮上，住宜蘭員山鄉的最大獎70萬元汽車得主朱小姐說，她共登錄了9張發票，其中一張在藥妝店消費701元的發票幸運抽中汽車。她接到中獎通知時，家人還擔心是詐騙。她計畫駕駛新車帶家人去南部旅遊，並希望縣府能繼續辦理這類抽獎活動，讓人更有消費的動力。

國民黨議員楊弘旻表示，活動期間在宜蘭消費滿額的不僅是登錄的1.4萬多筆，還有很多人因不知活動而未登錄。他建議縣府應辦理常態性的抽獎活動，以提高參與人數，議會也會支持縣府的相關活動。

林茂盛提到，宜蘭縣在春天有綠博、夏天有童玩節、秋天有媽祖文化節、冬天有溫泉季，未來將適時推出各類鼓勵消費的活動，期望能振興宜蘭觀光經濟，為當地商家創造更多商機。