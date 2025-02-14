振興觀光摸彩貳獎參獎同1人　宜蘭縣府：吸塵器、平板只能2選1

▲▼暢遊宜蘭抽好禮日前公開進行第一波抽獎。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府為了振興當地觀光產業、刺激經濟消費，提升縣內旅遊人潮，特別結合耶誕節、農曆春節及228連續假期，推出了「暢遊宜蘭抽好禮」活動，並於12日完成了第一波抽獎。不過，有民眾發現貳獎和參獎竟然是同一人中獎，這一消息曝光後在網路上引發了熱議。對此，縣府回應表示，根據活動規定，每人僅限中獎一次，因此中貳獎和參獎的莊姓民眾，只能選擇領取無線吸塵器或平板電腦其中一項，另一項獎品則由備取中獎人遞補。

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宜蘭縣政府推出總價值高達百萬的包括汽車、電動機車、智慧型手機等百項好禮「暢遊宜蘭抽好禮」活動，旨在吸引更多遊客來宜蘭消費及住宿。抽獎活動從2024年12月25日開始，一直持續到2025年3月2日。全國民眾只要在宜蘭縣內的合法店家消費滿500元以上，並取得統一發票或購物證明，上傳至活動官方網站並登錄個人資訊，就可參加抽獎。活動選在農曆春節和228連續假期後舉行抽獎，期望能夠吸引更多遊客前來。

12日舉行的第一波抽獎中，獎項包括65吋電視、無線吸塵器、平板電腦、除濕機、智慧型手錶及電玩遊戲機等。莊姓民眾在這次抽獎中連續抽中無線吸塵器和平板電腦兩大獎，這一消息在臉書上引發了不少討論。

有民眾在臉書發文質疑，8000人中貳獎和參獎得主竟是同一人，這機率實在太低。更有民眾向民代爆料，莊姓中獎者雖然不是縣府員工，但她的家人是縣政府工商旅遊處的員工。對此，縣府證實確有此事，但表示活動規則並未限制員工眷屬參與抽獎。縣府工商旅遊處進一步說明，莊姓中獎人共上傳了30多筆消費發票資料，所中獎的2張發票分別是去年和今年的消費。根據活動規定，每人僅限中獎一次，因此莊姓中獎人只能選擇領取無線吸塵器或平板電腦其中一項，另一項獎品則由備取中獎人遞補。