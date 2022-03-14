幸運得主出爐！桃園好市乘雙券加碼1萬份　明開放查詢中獎名單

▲桃園好市乘雙券加碼抽，幸運得主出爐。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府再加碼推出「十倍幸福．萬人有福」1萬份，民眾踴躍參與，登記人數達97萬人，再加上第一波登記的人數達119萬人，合計216萬人，14日由經發局郭裕信局長抽出1萬名幸運中獎民眾，後續將以「簡訊」陸續通知民眾中籤序號，「桃園好市乘雙」活動網站於3月15日上午8時起開放查詢抽籤結果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭裕信局長表示，中獎者可以200元振興五倍券兌換2,000元的好市乘雙券，自3月15日9：00起至3月30日23：59止，持200元紙本振興五倍券，憑中獎序號至全台6,200家7-ELEVEN門市ibon機台兌換票券，票券可使用至4月30日止。

好市乘雙券適用範圍比照五倍券，包含了桃園境內超商(7-ELEVEN/全家)、賣場(全聯/家樂福/大潤發)、百貨公司(新光三越/遠東百貨/SOGO)及合法登記店家(公有市場/觀光夜市/觀光工廠/休閒農場/體育場館/電影院/旅宿業/連鎖藥妝店/3C)等，方便民眾使用，也可至活動網站「推薦使用地點」 頁面做查詢，而未登錄的店家只要願意收券也能使用，歡迎中獎民眾把握使用期限，趁著假日或兒童連假與家人持好市乘雙券一同到桃園遊玩消費!

另外，好市乘雙券活動商機超過2億元，店家只要營業地址在桃園且不須申請即可參與收取好市乘雙券，再次呼籲尚未加入之店家/場域業者可隨時加入好市乘雙券收券行列共享商機，且兌付方式便利，除兌付方式比照五倍券，可至本市76處農漁會及93 間郵局兌付，其中17間郵局提供周六營業服務，兌付至6月30日，店家也可將資訊登錄活動官網增加曝光機會。