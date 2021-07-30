進賭場先玩拉霸！幸運男花1美元爽中1930萬　破16年來最高額彩金

▲美國一名男子只花1美元玩老虎機，就幸運奪得千萬大獎。（圖／翻攝自推特／@FLCasino）

記者張寧倢／編譯

吃角子老虎機（又稱拉霸機）是頗受歡迎的一種博奕機台，而美國一名男子日前來到印第安納州一家小型私人賭場試手氣，沒想到，他只花1美元（約新台幣27.9元）玩了第一次，竟然就開出賭場16年歷史的最高獎金，贏得超過69萬美元（約新台幣1930萬元）。

根據美媒NBC旗下的WFIE報導，化名安德魯．本寧頓（Andrew Bennington）的印第安納州男子25日路過法蘭奇利克賭場（French Lick Casino），就進去小賭一番，沒想到，本寧頓只花了1美元就轉出69萬623美元（約新台幣1930萬2900元），打破2013年創下的26萬美元（約新台幣726萬元）的彩金紀錄。

賭場經理負責人惠雷特（Jeff Whereatt）表示，這是一件大事，因為在地方私人賭場中，老虎機累積巨額獎金的狀況相當罕見，通常是在大型賭場才比較常見，而本寧頓卻一次就轉出自2019年6月以來的累進頭獎，消息傳開後，當地居民慕名前來，指定要玩這台老虎機，但目前機台的頭獎已重設為13.6萬美元（約新台幣380萬元）。

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