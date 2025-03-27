北韓1、2月又偷派3000增援兵力到俄國！　最新軍事動態曝

▲2名北韓士兵在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，然而如今又傳出，北韓再派3000兵力到俄國支援。（圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

南韓聯合參謀本部27日公開北韓近期軍事動向時評估，北韓自2025年自年初以來，已向俄羅斯增派約3000名兵力，並持續提供飛彈及各類砲彈等軍事支援。

根據《中央日報》報導，北韓近期重新展開在非武裝地帶（DMZ）周邊前線地區的作業，但卻因此發生地雷爆炸事故，聯合參謀本部更取得現場搬運死傷者的照片。與此同時，南韓當局也發現北韓在2024年拆除的京義線輸電塔上安裝監視器，疑似為加強監控。

▲北韓軍在京義線附近電塔上安裝監視器，監控南韓舉動。（圖／南韓聯合參謀本部）

南韓聯合參謀本部27日指出，目前駐俄北韓軍隊約有1萬1000人，其中約4000人在戰爭中傷亡。為填補人力缺口，北韓在1、2月又再額外派遣超過3000名士兵作為增援部隊。除了增援兵力外，北韓還向俄羅斯支援大量飛彈、砲兵裝備及彈藥。

根據南韓軍方掌握的資料，北韓目前已向俄羅斯提供大量短程彈道飛彈（SRBM），以及220門170mm米自走砲、240mm多管火箭砲。根據戰況發展，北韓的軍事支援規模還有可能進一步擴大。

聯合參謀本部表示，北韓2024年底因冬季訓練暫停的前線作業，已於3月初重新啟動，其中包括鐵絲網加固等工程。不過，數天前前線作業曾發生地雷爆炸，造成數名士兵死傷，但據悉，北韓當局並未因此替補人力，仍強行推進前線工程。根據統計，北韓2024年在前線作業期間共發生約20次地雷爆炸事故，而這次則是2025年首次。