北韓首度公開空中預警機！金正恩搭乘視察　AI自殺無人機攻擊戰車

▲北韓官媒公開金正恩搭乘空中預警機視察的畫面。（圖／翻攝自朝中社，下同）

記者羅翊宬／編譯

自從派遣精銳部隊遠赴俄國庫斯克州協助驅離烏軍後，北韓（朝鮮）正在全面發展倚靠人工智慧（AI）技術的自殺攻擊無人機與空中偵察技術！北韓最高領導人金正恩最近親自督導，並首度登上設有整套雷達系統的空中預警機，可能打破兩韓在制空能力上的平衡。同時，官媒也公開自殺無人機攻擊戰車的畫面。

根據北韓官媒《朝中社》今（27）日報導，金正恩25、26日親自前往視察結合無人航空技術聯合體、探知電子戰研究集團的國防科學研究事業，官媒更公開金正恩搭乘「空中預警機」，以及在機上向各軍官下達指令的照片，該架空中預警機在外型上激似南韓空軍擁有、由波音737 AEW&C（波音E-7A「楔尾鷹」）所改造的空中預警機「Peace Eye」。

報導指出，此次軍事實驗中印證了新型無人戰略偵察機在追蹤監測陸海敵軍活動的革新技術，且展現了自殺無人機可用於執行多種戰術攻擊任務的打擊能力。此外，報導更公開金正恩搭乘空中預警機的畫面，金正恩對此次結果非常滿意，強調引進現代戰爭技術的武器，在監測潛在威脅、蒐集關鍵情報上扮演重要角色。

金正恩也視察結合AI技術的自殺無人機，強調軍方在武力現代化建設上應該優先重視發展無人裝置與AI技術。另外，金正恩也對北韓軍方研發出的電子干擾攻擊武器感到非常滿意。據悉，北韓最近經常在西海（黃海）與軍事分界線一帶企圖干擾南韓的GPS系統。

南韓《韓聯社》分析，金正恩所搭乘的空中預警機，推測是蘇聯伊留申設計局研製的大型運輸機「伊留申-76」結合雷達天線罩（radome），其雷達比起一般軍用機使用的雷達還要更大，因此擁有更優秀的功率和探測距離，可在更廣泛的範圍探測敵方空軍的動向，並管制空中作戰。

中國、印度同樣使用伊留申-76結合雷達天線罩作為空中預警機。

《韓聯社》指出，儘管北韓擁有810架戰機，遠遠超過南韓所擁有的410架戰機，但許多戰機都是韓戰時使用的米格-15、米格-17等「博物館阿公級」老舊落後戰機，且毫無空中預警和任何的電子作戰能力，而原本毫無空中作戰能力可言的北韓，此刻卻突然公開空中預警機，也讓南韓軍事專家心中的警笛作響，認為恐將打破南韓長期以來擁有的制空優勢。

▼北韓官媒公開結合AI技術的自殺無人機攻擊戰車的畫面。（圖／翻攝自朝中社）

從北韓官媒公開的相片中，可以看到該架空中預警機在空中打開起落架，推測應能順利飛行。《韓聯社》透露，目前南韓空軍擁有4架737 AEW&C改造的空中預警機「Peace Eye」，預計未來還要再引進4架。

另外，北韓也公開自殺無人機攻擊戰車、裝甲車、自走砲的畫面，強調自殺無人機結合嶄新的AI技術。