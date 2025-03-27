埋設地雷突爆炸！北韓「多名軍人」在前線慘死　向俄國送兵送武器

▲北韓今年3月初再度派遣軍隊在兩韓交界大面積埋設地雷。（圖／南韓聯合參謀本部）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）軍事動向頻頻！南韓軍方指出，北韓去年冬季為了進行軍事訓練，暫時停止在前線鋪設地雷，不過從今年3月初後又陸續重啟兩韓邊境的地雷埋設作業，豈料卻又引發爆炸事故，造成多名士兵死傷。同時，北韓今年1至2月追加向俄羅斯派遣援兵達3000人以上。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部今（27）日上午公開先前分析的北韓軍事動向，內容指出北韓自從今年3月初重啟軍事緩衝區（DMZ）等前線地帶的地雷埋設作業，豈料卻又再度發生大爆炸，由於當局並未準備可供輪值的替代兵力，研判北韓仍持續以不合理的速度追加埋設地雷。

南韓軍方表示，北韓去年起在軍事緩衝區埋設多顆地雷，然而光是去年就引發超過20多次的地雷爆炸事故，至於此次地雷爆炸事故則是今年以來的首次。

▲北韓軍在京義線附近電塔上安裝監視器，監控南韓舉動。（圖／南韓聯合參謀本部）

南韓軍方也發現，雖然北韓陸續拆除京義線11座電塔，但是留在軍事分界線（MDL）的輸電線塔卻至今為止尚未拆除，甚至還在電塔上安裝監視器，與南韓軍方預想的結果一樣。對此，南韓軍方警告，「雖然（北韓的舉動）對於我方警戒作戰不直接構成威脅，但是我軍的作戰行動可能會被洩漏給北韓軍，必須留意此點。」

同時，南韓聯合參謀本部也透露，先前北韓曾於去年10月派遣號稱「暴風軍團」、兵力達1.1萬人的精銳部隊遠赴俄羅斯庫斯克州作戰，然而卻傳出4000多人死傷，因此北韓又再度於今年1至2月派遣3000名以上的增援兵力赴俄。

另外，北韓除了向俄羅斯派遣增援兵力，更持續援助填補俄國的火藥庫，包括支援相當數量的短程彈道飛彈（SRBM）、170mm自走砲和240mm放射砲共220門。