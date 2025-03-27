貝佐斯婚禮VIP賓客名單曝光　凱蒂佩芮、伊凡卡等名人明星受邀

▲亞馬遜創辦人貝佐斯與未婚妻桑切斯預計今年夏天在義大利威尼斯舉行婚禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

全球第二富豪、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與未婚妻桑切斯（Lauren Sánchez）外傳將於今年夏天舉行婚禮，屆時將有眾多名人出席。依據最新曝光的賓客名單，影視名人歐普拉（Oprah Winfrey）、男星奧蘭多布魯（Orlando Bloom）、歌壇流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）及總統川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）等人都受邀出席這場婚禮。

▲兩人已發出結婚請帖。（圖／達志影像／美聯社）

TMZ、Page Six等報導，貝佐斯與桑切斯2019年在一起，到了2023年，貝佐斯用一顆20克拉、價值250萬美元的鑽戒求婚把她套牢，舉行訂婚派對，近期正式發出結婚邀請函，據信兩人會在義大利威尼斯結婚。

消息指出，賓客名單上有眾多名流巨星，包括影視名人歐普拉、蓋爾金（Gayle King），演藝圈有女星伊娃朗格利亞巴斯頓（Eva Longoria）、奧蘭多布魯及未婚妻凱蒂佩芮、歌手Jewel、實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）。

▲▼ 影視名人歐普拉、奧蘭多布魯、凱蒂佩芮、伊凡卡及丈夫庫許納等人均受邀出席婚禮。（圖／達志影像／美聯社）

另外，總統川普女兒伊凡卡及其丈夫庫許納（Jared Kushner）、名模兼企業家卡莉克勞斯（Karlie Kloss）夫妻檔、時尚設計師佛斯登柏格（Diane von Furstenberg）、媒體大亨狄勒（Barry Diller）等人也都獲邀出席婚禮。

2019年，貝佐斯宣布結束與前妻史考特（MacKenzie Scott）的25年婚姻，同年前福斯新聞台主播桑切斯也與前夫離婚，直到雙方各自離婚事宜告一段落後，貝佐斯才與桑切斯在公開場合露面。

▼ 貝佐斯與前妻離婚之後，和前新聞主播桑切斯在一起。（圖／達志影像／美聯社）