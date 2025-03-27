赴日旅遊必看！日本3大機場4月啟用「自助通關機」　入境前必做1事

▲日本各大機場將陸續啟用自動通關機，處理海關與入境審查資料，加快入境時間。（圖／MOJchannel）

記者王佩翊／編譯

為了消化大量入境旅客人潮，日本財務省與出入國在留管理廳25日宣布，4月起將在羽田、成田與關西國際機場等3個機場率先啟用「共同自助通關機」（共同キオスク），讓入境旅客能夠一次完成海關與入境審查手續，未來福岡機場也將投入相關設備。

根據《時事通信社》報導，導入新的共同自助通關機後，旅客必須於入境前，事先在Visit Japan Web網站註冊填寫資料，取得QR code後，才能在共同自助通關機掃描QR code。

共同自助通關機適用於訪日觀光客與日本國內旅客，旨在縮短通關時間，以紓解機場擁擠狀況。新系統將於4月1日率先在關西國際機場與羽田機場第2航廈啟用，4月7日於成田機場第3航廈上線，4月11日則在羽田機場第3航廈正式運行。

共同自助通關機先前已於羽田機場進行試驗，並在改良後擴大導入。目前羽田機場的第2航廈與第3航廈將設置共69台設備，成田機場第3航廈則有10台，而即將迎接大阪世博會的關西國際機場也將成為重點推行機場，在第1航廈與第2航廈共設置109台，是全國最多的機場。

當局表示，未來這套系統也計畫推廣至福岡機場等其他國際機場，以提升整體入境效率，讓旅客體驗更順暢的通關流程。

此次推出的共同自助通關機搭載了由日本科技公司NEC研發的臉部辨識系統「Bio-Idiom」。NEC宣布，目前已成功獲得日本出入國在留管理廳（入管廳）委託，在成田、羽田及關西國際機場（關空）導入「臉部辨識自動通關閘口」（ウォークスルーゲート），讓旅客入境時能以更快速的方式完成手續。

NEC表示，共同自助通關機結合Bio-Idiom，也將同步更新海關電子申報閘口，讓旅客能更快速地完成入境與海關申報等手續。隨著訪日旅客人數激增，電子化的通關方式需求大增，此次升級將有效縮短等候時間、提升機場整體運作效率。