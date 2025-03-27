韓國史上最慘野火！26罹難、8重傷「直升機墜落」　微量降雨火難滅

▲南韓慶尚北道義城郡山林大火持續焚燒，民宅遭烈焰吞噬，多名高齡住戶慘死。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來受到「南高北低」氣壓環境影響，加上乾燥且高溫的西風吹拂，使慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡發生山林大火，至今已進入第6天，不過當地降雨量微乎其微，導致消防當局的滅火作業未能取得重大進展，且死傷規模持續擴大，已達26人死亡、8人重傷，撤離居民數達到3.7萬人，是南韓史上最慘烈的山林大火。

根據《韓聯社》，南韓中央災難安全對策本部今（27）日上午公佈最新傷亡數據，累積26人死亡、8人重傷、22人輕傷，山林燃燒面積達到3萬6009公頃，超過2000年時的東海岸山林大火（燃燒面積達2萬3794公頃），堪稱歷年來傷亡與災損最慘烈，不僅焚燒雲嵐寺、孤雲寺等千年新羅古剎，位於慶尚北道安東市的屏山書院、河回村等重要儒家文化古蹟更是岌岌可危。

▲南韓慶尚北道義城郡山林大火，當地「千年古剎」孤雲寺遇火劫，只留下大雄寶殿和梵鐘。（圖／VCG）

目前韓國東南部的山林大火主要分為兩條主線，分別是慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡，其中山清郡的火勢已經蔓延到智異山，而義城郡的火勢則向東蔓延至安東市、青松郡、英陽郡、盈德郡等4個市郡。

昨（26）日中午一架隸屬於江原道麟蹄郡的消防直升機前往滅火時，疑似因視線不佳而卡到電線，最後墜機燃燒，機上擁有40年資歷的73歲機長當場殉職。對此，山林廳與消防當局一度緊急停止派遣消防直升機前往滅火，直到27日上午6時30分才又陸續派出直升機、消防隊員與車輛展開滅火作業，並在附近市郡嚴陣以待。

▼南韓慶尚北道義城郡出現嚴重山林大火，執行滅火任務的直升機。（圖／達志影像）

▲南韓消防直升機26日執行滅火任務，最後疑似因卡到電線桿而墜毀在慶尚北道義城郡深山。（圖／達志影像／newscom）

截至27日上午5時為止，南韓當局累計的撤離居民數達到3萬7185人，其中高達2萬9911人來自災情最慘重的義城郡與安東市。目前2萬485名居民已經返家，其餘1萬6700人則仍無法返家。

從各地的滅火率來看，慶尚南道山清郡與安東市達77%、慶尚北道義城郡為54%、安東市為52%、青松郡為77%、蔚山市蔚州郡溫陽邑76%。不過，受火勢蔓延所影響的英陽郡僅18%、盈德郡更只有10%。

外界期盼上蒼能夠降雨，協助山林大火儘快被撲滅。對此，大邱氣象廳指出，慶尚北道北部27日這天預估能降下5mm的雨量，且從下午才會開始降雨，氣溫也從前一天的攝氏23至27度，稍微降至21到22度，而義城郡目前刮起每秒0.5公尺的西風。不過，山林廳長林尚燮仍不太樂觀，認為5mm的降雨量實際上對於滅火沒有任何幫助。