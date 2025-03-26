韓消防直升機墜毀瞬間！機長「緊急調頭」避開民宅　疑遭電線卡住

▲南韓消防直升機26日執行滅火任務，最後疑似因卡到電線桿而墜毀在慶尚北道義城郡深山。（圖／達志影像／newscom，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來因氣候乾燥、西風吹拂而引發山林大火，目前分為慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡兩條主線，其中山清郡的火勢已延燒至智異山，而義城郡的火勢則往東延燒4個市郡。一架消防直升機今（26）日下午執行滅火任務，豈料卻疑似因視線不佳、遭電線卡住而墜毀，擁有40年飛行經驗的資深機長當場殉職。

根據《韓聯社》，南韓山林廳與江原道當局指出，一架隸屬於江原道麟蹄郡的租賃消防直升機S-76，於26日中午12時54分（台灣時間上午11時54分）投入慶尚北道義城郡滅火任務，直升機掛著能裝有1200公升消防用水的水袋，豈料直升機卻在義城郡新平面橋安里的深山，疑似因為遭電線桿的電線絆住，導致墜毀在地面，現場距離民宅只有1到200多公尺。

於是，擁有超過40年飛行經驗的直升機駕駛、現年73歲的A某當場殉職身亡。

民眾目睹黃色消防直升機墜毀後，趕緊向消防當局報案。橋安里54歲黃姓居民透露，「直升機漸漸朝民宅的方向低空飛行，卻突然調頭轉向左邊深山，之後就墜落了。那時天空傳來一陣不正常的尖銳聲響，抬頭一看後發現是直升機。直升機墜落後就遭火焰吞噬，同時傳來4次爆炸聲。」

52歲權姓居民表示，「直升機好像掛著水袋，自從調頭朝向深山飛行後，便在無法減速的情況下墜毀！」

山林廳與警消等相關單位事後證實，該名73歲的消防直升機機長，疑似因為機身被電線桿的電線絆住，才會釀成意外，事實上義城郡從發生山林大火後，便遭黑灰色濃煙吞噬，視線跟著變差。

其他同事則相當哀慟，因為殉職的A姓機長生前相當疼愛、照顧後輩，也時常叮囑應該注意飛行安全。

A某所駕駛的消防直升機，於山林火災發生第4天的25日首次投入滅火任務。A某25日下午2時開著該架租賃消防直升機抵達任務現場，並執行1個小時的滅火任務，晚間9時34分又再度出任務。26日上午9時34分，A某執行25分鐘的滅火任務，在經過午餐與休息時間後，便又於中午12時44分出任務，最後卻發生憾事。