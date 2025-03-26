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2次人工受孕才成功！尪「感動變想吐」喊壓力大　她聽4理由心碎

▲▼超音波,產檢,懷孕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲好不容易懷孕了，老公卻突然覺得壓力大不想生。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

「老公自從知道懷孕後悶悶不樂。」一名女網友透露，自己和先生結婚2年，因為男方一直很喜歡小孩，加上雙方爸媽催生，於是夫妻倆做了不少努力，經過2次人工受孕終於迎來好消息，誰知一開始「感動到想哭」的丈夫，卻突然說壓力很大，甚至「想到就覺得想吐」，並提出4個理由，讓她內心十分難受。

該名人妻在Dcard以「老公自從知道懷孕後悶悶不樂」為題發文，表示自己婚後備孕1年，但過程不太順利，因為男方一直表現出很喜歡小孩，加上雙方爸媽不斷催生，於是夫妻倆做了不少努力，經過2次人工受孕終於成功懷孕，「老公一開始很感動想哭，但到晚上他跟我說他覺得壓力很大，一定要生小孩嗎？兩個人不好嗎？他想到就覺得想吐」。

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人妻提到，夫妻倆沒有經濟壓力，老公給出不想要小孩的4個理由，「1、他覺得他身體不好，萬一提早離開，我沒有小孩比較好再另外找伴侶。2、他覺得如果生了小孩，會跟雙方父母互動密切，他想到就覺得壓力很大。3、他覺得以後會把我當作媽媽的角色，愛會消失。4、他覺得他沒辦法做一個好爸爸，他怕他以後會討厭他的小孩」。

準媽媽坦言，自己聽完後覺得男方只是在逃避，「我自己真的很難接受，我吃這麼多藥、打這麼多針，結果現在突然跟我說不想要小孩」，但她也有上網查資料，發現很多新手爸爸會出現產前憂鬱，甚至會有想吐的反應，「目前就請老公先去看身心科或心理諮商。想詢問有沒有人有相關經驗或解決方式可以分享？」

話題引發討論，不少過來人留言「老公也是知道我懷孕之後壓力很大，但他沒有表現出來。寶寶出生後他雖然壓力還是很大，也容易情緒不穩，但本來很失望是兒子、自稱不會愛寶寶的他，現在變寵兒狂魔」、「我老公當初也這樣。我覺得男生在看到小孩前都沒有當爸爸的自覺，我是直接塞爸爸手冊叫他好好學」。

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