剛吃完就想拉恐大腸癌？醫揭屎在滾原因　「1情形」快就醫

▲剛吃完東西就想上廁所，是腸道出問題了嗎？（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

「吃完就想上廁所？其實是腸道的自然反應！」醫師透露，不少人有時剛吃完東西，甚至只是喝了1杯咖啡，馬上就想跑廁所，有些人甚至只要吃到一點油脂，排便就變得超級順暢，這其實不是偶然，而是人體腸道的自然反應，背後有個很有趣的機制，就是「胃結腸反射」（gastrocolic reflex）。

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書粉專表示，當食物進入胃部，大腦會發出指令，告訴腸道「快點清出舊的，準備迎接新的！」這時候腸道蠕動就會加快，把已經累積在大腸的內容物往前推，讓人產生想上廁所的感覺，這種情形就是「胃結腸反射」。

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醫師說明，4類食物對腸道來說特別有「推動力」，例如咖啡、油脂、溫熱飲品以及高纖維食物；此外，胃結腸反射機制在腸胃較敏感的人身上特別明顯，像是腸躁症（IBS），或是平時腸胃蠕動較快、飲食規律的人，都可能在吃完東西後更快有便意。

至於該如何利用胃結腸反射來幫助腸道健康？陳潔雯建議，可以固定時間吃早餐，讓身體建立規律的排便習慣，並適量攝取好油脂（如橄欖油、亞麻仁油、酪梨等），潤滑腸道，也可以在早上喝點溫水或咖啡，溫和喚醒腸道，倘若喝咖啡會太快想上廁所，可能要調整量，另外多吃高纖維食物，維持腸道良好菌相。

最後，陳潔雯也提醒，如果排便頻率突然改變，比如吃東西後總是拉肚子，或是開始嚴重便秘等，可能要盡快就醫檢查，確認腸道健康是否出了問題，「身體的小訊號，往往是健康的提醒！」

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