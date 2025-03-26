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又是台南！Woopen木盆輕食館「開出1000萬發票」　消費時間曝光

▲▼Woopen木盆輕食館。（圖／翻攝自Facebook／Woopen木盆輕食館《新鮮沙拉‧美式潛艇堡‧貝果》） 

▲Woopen木盆輕食館開出千萬大獎。圖為示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自Facebook／Woopen木盆輕食館《新鮮沙拉‧美式潛艇堡‧貝果》）

記者曾筠淇／綜合報導

今年1、2月統一發票昨（25）日開獎！Woopen木盆輕食館稍早透過粉專報喜，安平門市開出發票特獎1000萬元！交易時間是1月14日晚間7時許，如果該時段有到該門市用餐，趕快確認發票，看看自己是不是幸運兒！

Woopen木盆輕食館稍早在臉書粉專「Woopen木盆輕食館《新鮮沙拉‧美式潛艇堡‧貝果》」發文，「狂賀！ Woopen木盆安平門市開出發票特獎1000萬！木盆讓你健康滿分，好運降臨！」

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今年1、2月的特別獎號碼為「95980685」，8位數號碼相同者，可得獎金1000萬元。據了解，該筆消費的交易時間是今年1月14日晚間7時許，用餐方式為「外帶」。

除了Woopen木盆輕食館開出千萬大獎，全家湖內正億店、中壢中央三店也有開出千萬大獎，消費金額分別為110元和47元；7-11的欣漢華門市、晉江門市也開出千萬大獎，消費金額分別為139元、88元；還有全聯，這期開出1張特別獎，幸運門市在台南的「學甲華宗門市」，該消費者只花49元買布丁，就獲得特別獎1000萬元。

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