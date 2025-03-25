發票創造870位千萬富翁「一縣市最多」　財政部：中獎記得感謝他

▲每期的統一發票開獎，是民眾的小確幸。（示意圖／CTWANT）

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每期的統一發票開獎，是民眾的小確幸，只要有中獎就值得開心。不過，很多人都不知道統一發票的發明者是誰，財政部解答是​民國39年時任台灣省政府財政廳長任顯群，「中獎記得感謝他！」

2025年1、2月統一發票在25日開獎，各大超商賣場也紛紛出現幸運兒，台南有民眾在全聯購買49元的布丁，結果中了特別獎1000萬；還有雲端發票專屬獎，新竹有民眾在7-11繳帳單花了7元手續費，就成為100萬獎金的得主。截至上期，統一發票已創造超過870位千萬富翁，以台北市最多，累積超過200位幸運兒。

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財政部過去曾在臉書指出，統一發票兌獎是台灣獨有的發財夢，但鮮少人知道統一發票是誰發明的，源自​民國39年底，台灣省政府財政廳長任顯群，研擬相關辦法，40年代統一發票開始進入台灣民眾的生活，當時為了宣傳，打造專屬主題曲「統一發票歌」，還有舉辦歌唱比賽。

統一發票不僅作為商業交易、會計及稅務憑證，透過拿發票可以對獎的機制，提高民眾索取發票的意願，防止店家逃漏稅、增加政府稅收，實施當年的營業稅收比起前一年成長了75%。

事實上，​最早期的發票是以「愛國獎券」的特獎號碼作為對獎依據，現在則是每2個月一次開出規定的各獎別中獎號碼，發票形式也從傳統手開式、到收銀機或電腦開立。隨著網路與環保意識興起，89年起推動電子發票，更於102年陸續增開「雲端發票專屬獎」，鼓勵民眾使用載具。

財政部提醒，下次中獎時，記得感謝「統一發票之父」任顯群先生。

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