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發票中200元！他向太太報喜「一看金額」尷尬了　網笑：遲來的折扣

▲▼100元,100塊,百鈔,200元,200塊,孫中山。（圖／記者曾筠淇攝） 

▲鄭運鵬發票中了200元。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都非常期待統一發票開獎那刻！昨（25）日開出1、2月的號碼，中華顧問工程司董事長、民進黨前立委鄭運鵬透露，他幸運中了200元後，馬上向太太分享喜訊，但是一瞄到發票上的金額，就讓他很猶豫要不要收回訊息。貼文曝光後，引起網友熱烈討論。

鄭運鵬在臉書上分享，好友之前幫他搶超合金玩具，結果那張發票居然中了200元，於是他便馬上傳給太太看，並直呼「朋友幫我買玩具中200」。然而，他傳出去後才發現，自己沒有把9200元的發票金額給刪掉，因此他就很猶豫要不要把訊息收回。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「車上有備好主機板嗎」、「爸爸晚安，超合金玩具的堅硬跟我愛德德的意志一樣堅不可摧」、「當作折扣」、「只花9000就買到9200的玩具」、「今晚不知會要跪主機板？算盤？還是榴槤」、「這樣算起來，玩具只要9000元，遲來的折扣」。

之後鄭運鵬PO出後續，說他發出文章之後，太太就已讀了，回了他一個「讚」，「向大家報個平安，不用到公園找我，謝謝」。

為了不讓獎金擦身而過，財政部賦稅署呼籲，民眾可多利用財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，中獎雲端發票獎金將自動匯入指定帳戶。另外，為增加領獎便利性，財政部統一發票兌獎APP提供24小時線上即時領獎服務，民眾可加以利用。

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