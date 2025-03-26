檢調搜藍營台南黨部、花蓮縣府　趙少康警告：司法不該介入政治

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免如火如荼，國民黨台南市黨部先是因「罷免死亡連署」，遭檢調搜索，莊姓副主委遭裁定羈押禁見；25日又傳出檢調為「罷免連署查水表」一事，大動作搜索花蓮縣政府民政處等五處。對此，前中廣董事長趙少康表示，為什麼現在只查這個？就算要查，需要用到搜索？哪有一開始就大動干戈搜索的？而且還把人家押起來。他強調，自己再警告一次，司法不應該介入政治，也不是這種介入方法，明目張膽造成寒蟬效應，大家都看得懂，怎麼看不懂？

趙少康於節目《少康戰情室》表示，檢調出手，從國民黨台南市黨部副主委被押起來，這是多大的事情，搜索一個主要在野黨的黨部是很大的事情，除非證據非常確鑿、犯罪非常嚴重，用偽造文書偵辦，什麼時候會去搜索、羈押別人？

趙少康表示，而且花蓮縣政府及戶政事務所也被搜索，民政處長等一大堆人通通被帶走，檢調說「因為有人檢舉戶政事務所去查核罷免連署是不是本人，所以被認為是查水表引起恐慌」。而花蓮縣政府則回應「依戶政法行政查核」，但其他地方的罷免連署不是都沒有問題，檢調怎麼都不查，怎麼只去查台南市呢？

趙少康認為，現在不是只有大罷免還有大告發，自己這兩天觀察，真的有「寒蟬效應」出來了，司法介入政治，除非真的非常有證據，否則不應該跑到縣政府、黨部去搜索。

趙少康說，第一個問題，這算不算司法介入？第二個問題，管你是1萬個死亡連署還是1個死亡連署都是犯法，就跟貪污1億元跟貪污100元都是犯法一樣，為什麼只查國民黨，不查其他人？要不要都查？不能因為他死亡連署比較多就查他，但死亡連署少也是犯法，不管多少那是另外一回事，在法律上，只要犯了就是犯法。

趙少康再說，檢調現在只查死亡連署，但只要連署是假的都是有問題，那查的應該是所有有問題的，偽造不是只有死亡連署才是偽造，為什麼現在只查這個？而且就算要查，需要用到搜索嗎？尤其是到黨部、縣府搜索，搜索是很嚴重的事情，應該先把人找來問一下，讓人解釋，哪裡有一開始大動干戈去搜索的？而且還把人家押起來。

最後，趙少康強調，現在司法動輒押人，押了柯文哲還不夠？押這個人押那個人，怎麼會沒有寒蟬效應？自己再警告一次，司法不應該介入政治，也不是這種介入方法，明目張膽造成寒蟬效應，大家都看得懂，怎麼看不懂？