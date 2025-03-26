與蔣萬安參加里長座談！藍用摸彩券反罷免？　王鴻薇：非市政問題

▲台北市長蔣萬安與中山里長座談會，藍委王鴻薇到場參與。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

大罷免潮來襲，民進黨台北市議員許淑華昨（25日）指控，國民黨台北市委員會與台北市退伍軍人協會舉辦活動，讓里長發放印有「支持好立委王鴻薇、徐巧芯，堅決不同意罷免」摸彩券給黨員。台北市長蔣萬安今（26日）與藍委王鴻薇出席中山區里長座談活動，王表示「這不是市政問題。」而蔣則強調，一切都是依照規定辦理。

蔣萬安26日上午參加中山區「與里長有約」座談會，藍委王鴻薇也親自現身，站在蔣萬安旁邊接受媒體聯訪。被問到是否因蔣萬安本命區，所以邀王鴻薇一起來？接下來會不會每個里長座談都邀立委到場？蔣萬安表示，其實王鴻薇非常關心中山區、北松山區的地方里長、民眾意見及心聲，都會主動參與各項地方基層的行程及活動，並不是第一次參加。

蔣萬安提到，確實「與里長有約」活動有很多議題，里長提案會牽涉到中央，不管是要修法協調或會勘，特別牽涉到台電、國產署或國防部土地的問題，過去這段期間王鴻薇大力協助，讓中山區很多的問題一一迎刃而解，且很多建設的爭取，中央經費的補助都受王鴻薇大力幫忙，北市府都非常感謝。

媒體提問，許淑華在臉書說國民黨辦摸彩活動支持王鴻薇、徐巧芯是為護航罷免，蔣萬安會不會查，以及王鴻薇怎麼看此批評？王鴻薇僅說「這不是市政問題。」

蔣萬安回應，大家關心目前罷免的問題，不管場館的租借，或是國民黨在地方基層辦的各項活動，一切都是依照規定來辦理，其實場館的租借，自己都再三地強調，各局處也有出來說明，各項租借的規定都是一視同仁，任何申請人來申請，都是一樣的租借規定跟規範。

被問到會不會再站台相挺藍委？蔣萬安強調，「我一定堅定的和台北市國民黨籍的委員站在一起。」