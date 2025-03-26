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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營夜襲表決雙公投　綠營翻議事規則斥違法：以後都半夜過惡法？

▲▼立法院院會 民進黨繼續杯葛 衝上主席台 要求韓國瑜處理游智彬案 民進黨立委在韓國瑜旁邊叫囂 韓國瑜嫌吵。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院會爭議頻傳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨團提案提出反廢死、反戒嚴公投，但連兩日院會因綠營為「游智彬案」杯葛無法處理，昨院會表定6點休息後，晚上7點18分，大批藍委、立法院長韓國瑜回到議場進行處理，表決通過反廢死、反戒嚴公投提案，該兩案逕付二讀後交付協商。對此，綠委蘇巧慧翻出秘書長周萬來書籍，並批評，非會議時間表決來讓公投案逕付二讀？為了幫國民黨的無用公投案護航，把自己寫的書當作笑話。綠委黃捷也指出，如果這樣搞也成立，下次韓國瑜是不是可以半夜開會，讓國民黨一次通過所有惡法？

根據議事規定，散會時間已屆而議事未畢，主席得徵詢出席委員同意，酌定延長時間。而昨日會議表定結束時間為晚上6點，因此若要延長會議，應於晚上6點前於議場內宣布。若舉行質詢時，延長至排定委員質詢結束為止，但昨日院會並沒有進入質詢階段。

蘇巧慧表示，剛才國民黨偷偷摸摸，引用議事規則第22條來違法延長會議時間，就為了通過他們那兩個「反廢死」、「反戒嚴」無用公投。但根據立院秘書長周萬來自己所寫的「議案審議」/立法院運作實況第61頁，當初訂22條，就是為了總質詢時間，所以引用22條的情境應當是進入總質詢的時候。

蘇巧慧指出，周秘書長自己寫得很清楚，自動延長會議的理由是「總質詢時間」，不是為了處理總質詢之前的討論事項而延長。一直到晚上六點的時候，都還在討論事項第一項，沒有開始舉行質詢，依照開會通知，本次院會到晚上六點就已經結束。國民黨怎能在非會議時間表決來讓公投案逕付二讀？為了幫國民黨的無用公投案護航，幾十年的法學素養都先丟到一旁，把自己寫的書當作笑話。

黃捷直言，在大家關心亞亞出境時，國民黨偷偷帶隊回立法院，違法表決通過兩個公投案，只花十分鐘。開會明定到下午六點，國民黨七點卻突然集結，由韓國瑜逕自宣布開會。如果這樣搞也成立，下次韓國瑜是不是可以半夜開會，讓國民黨一次通過所有惡法？

黃捷指出，公投兩案，一案是反對不存在的廢死，一案是台灣不能宣布緊急命令，形同賣國投降。違法會議無效，違法會議通過的公投案，當然也無效。當台灣人團結送走武統份子，依然有內賊從家裡偷開後門。國會全面失能、國家已經癱瘓。唯有罷掉這些人，台灣才可能恢復正常。

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